Allianz é patrocinadora da Casa do Seguro na COP30

A Allianz Seguros será uma das empoderadoras da Casa do Seguro, espaço idealizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) que tem o objetivo de posicionar o setor como agente fundamental na busca por soluções relacionadas à sustentabilidade e riscos climáticos. Inédita no segmento, a ação acontecerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro e será realizada durante a COP30 – Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que reunirá líderes mundiais, cientistas e ativistas ambientais.

Na Casa do Seguro, a Allianz levará sua expertise global para a agenda de debates e promoverá diálogos sobre resiliência climática e soluções inovadoras. “Eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais recorrentes e intensos no mundo inteiro e adotar estratégias para se adaptar a este cenário não é mais uma opção, e sim uma necessidade”, lembra Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros, destacando que a companhia mantém um sólido compromisso com a sustentabilidade e com ações voltadas para a transição climática. “Atuamos como facilitadores desse processo em mais de 70 países, desenvolvendo soluções que mitigam impactos adversos e impulsionam a adaptação de diversos setores da economia.”

O executivo afirma, ainda, que há uma demanda crescente por transparência em relação às práticas empresariais: tanto os consumidores quanto os acionistas buscam saber como as companhias gerenciam o seu impacto ambiental e quais ações estão tomando para mitigar as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, as novas gerações de trabalhadores valorizam organizações que alinham seus valores com a sustentabilidade e com o bem-estar social. “Com isso, as empresas precisam, de fato, não apenas definir, mas principalmente mostrar à sociedade os progressos de seus compromissos com a sustentabilidade”, pontua.

Eduard reforça que, ser uma empresa empoderadora da Casa do Seguro fortalece o papel da Allianz como um player estratégico na oferta de soluções para riscos climáticos, consolidando sua expertise na gestão desse tipo de exposição. “Além disso, acreditamos na importância do diálogo e da colaboração para enfrentar os desafios climáticos de forma efetiva e a Casa do Seguro é uma oportunidade estratégica para que possamos fortalecer conexões com líderes, executivos, organizações ambientais e sociedade civil, contribuindo ativamente para o avanço da agenda sustentável”, finaliza.

Ações sustentáveis

No Brasil, 100% da energia elétrica dos prédios da Allianz são provenientes de fontes renováveis. Nos último cinco anos, a empresa também conseguiu reduzir o consumo de água em aproximadamente 70% por colaborador. Houve, ainda, queda de mais de 60% na emissão de carbono por colaborador e nas emissões decorrentes de viagens corporativas. No mesmo período, o consumo de energia na companhia caiu em aproximadamente 60%, enquanto a geração de resíduos, também medida por colaborador, diminuiu em 80%.