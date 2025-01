Alistamento militar voluntário para mulheres: Inscrições abertas até 30 de junho

A abertura do alistamento militar voluntário para mulheres nas Forças Armadas brasileiras marca um importante passo na inclusão feminina nas instituições militares. O prazo para as inscrições está disponível até o dia 30 de junho e abrange mulheres nascidas em 2007, que completarão 18 anos em 2025.

A expectativa é que a incorporação das novas recrutas ocorra no primeiro semestre de 2026, entre os dias 2 e 6 de março, ou no segundo semestre, entre 3 e 7 de agosto. O período de serviço militar será de um ano, podendo ser estendido por até oito anos, conforme necessidade.

Para se candidatar, as interessadas devem residir em um dos 28 municípios listados no Plano Geral de Convocação, conforme portaria do Ministério da Defesa. As cidades abrangidas incluem locais em 14 estados brasileiros, como Águas Lindas de Goiás, Belém do Pará, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

O número total de vagas destinadas às mulheres no serviço militar voluntário será incrementado gradualmente até que se alcance a meta de 20% do total de oportunidades disponíveis. Para este ano, estão sendo oferecidas 1.465 vagas: 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. Há uma expectativa de que esse número aumente progressivamente nos próximos anos.

As candidatas passarão por um processo seletivo que incluirá entrevistas, testes físicos e exames médicos. Dependendo da localidade onde se inscrevem, elas poderão escolher a força armada à qual desejam se juntar. As mulheres serão incorporadas como marinheiros-recrutas na Marinha, soldados no Exército e soldados de segunda-classe na Aeronáutica.

As inscrições podem ser feitas tanto presencialmente nas juntas de serviço militar das respectivas forças armadas quanto online. As Forças Armadas alertam para possíveis golpes relacionados ao alistamento. De acordo com as informações divulgadas, golpistas têm utilizado sites fraudulentos prometendo facilidades na obtenção de certificados militares. Assim, é recomendado que qualquer pagamento relacionado ao alistamento seja realizado exclusivamente através da página oficial do processo.

A inclusão das mulheres no alistamento militar é um fato inédito no Brasil; entretanto, a presença feminina nas Forças Armadas já existe desde a década de 1980. Atualmente, aproximadamente 37 mil mulheres atuam nas Forças Armadas, representando cerca de 10% do efetivo total, após aprovação em concursos públicos ou ingresso como militares temporárias.

Conforme informado pelo Ministério da Defesa, essas profissionais estão majoritariamente alocadas em áreas como saúde, ensino e logística. Além disso, têm acesso a carreiras combatentes por meio de concursos específicos em instituições educacionais como o Colégio Naval (CN), a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR).

Enquanto isso, anualmente cerca de 1,5 milhão de homens se apresentam para o alistamento militar no Brasil; porém, menos de 10% deles são efetivamente incorporados às Forças Armadas. O alistamento militar foi regulamentado no Brasil desde o Império, em 1874.