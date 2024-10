Alisson sofre lesão em vitória do Liverpool e preocupa seleção brasileira

O goleiro Alisson sofreu uma lesão durante a vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o Crystal Palace neste sábado (5). O brasileiro demonstrou sentir dor na parte posterior da perna direita e pode se tornar desfalque nos próximos jogos seleção.

Aos 32 minutos do segundo tempo, a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Inglês foi paralisada para atendimento do goleiro Alisson. O goleiro, até então, era o grande destaque do jogo.

Após chutar a bola, ele deitou no gramado, com muitas dores na coxa direita. Mesmo após o atendimento médico, o brasileiro não conseguiu permanecer na partida e foi substituído por Jaros.

Alisson estava se recuperando de uma lesão no tendão da coxa direita. O goleiro, então, passa a ser preocupação para a seleção brasileira.

O time convocado pelo técnico Dorival Júnior entra em campo no próximo dia 10 de outubro para o confronto contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Dorival já enfrenta dois desfalques para os jogos contra Chile e Peru. Recentemente, o zagueiro Bremer e o lateral Guiherme Arana sofreram lesões e foram cortados.

COMO FOI O JOGO

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool manteve sua boa fase ao vencer o Crystal Palace. Após um primeiro tempo tranquilo, o time comandado pelo técnico Arne Slot foi pressionado na segunda etapa pelo rival que está na zona de rebaixamento.

O Liverpool chegou aos 18 pontos no campeonato. Seus mais próximos perseguidores, Manchester City e Arsenal, chegam a 17 se vencerem seus jogos neste sábado. Em um início de temporada muito ruim, o Crystal Palace ainda não conseguiu vencer no Inglês, no qual tem apenas 3 pontos.