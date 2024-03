Aline Rocha, a primeira brasileira a disputar os jogos paralímpicos de inverno, agora quer novas conquistas

Aline Rocha fez história como a primeira brasileira a representar o país nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Sua jornada ganhou grande destaque em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, onde competiu em corrida de cadeira de rodas, conquistando o nono lugar nos 1500 metros e o décimo na maratona. Em 2018, iniciou no Sit Ski Cross Country, participando dos Jogos na Coreia do Sul.

Aline nasceu em Pinhão, no Paraná, em fevereiro de 1991, aos 15 anos sofreu um grave acidente de carro e ficou paraplégica. Quatro anos depois, em 2010 entrou para o mundo esportivo. Mas sabe qual foi a primeira modalidade que experimentou? Foi o basquete lá em Joaçaba- SC, mas logo mudou para o atletismo. E em 2017 começou nos esportes de neve.

Em 2022 em Pequim, na última edição dos jogos paralímpicos de inverno Aline fez novamente história ao completar a prova de 15 quilômetros do Ski em sétimo lugar. “Foi bastante difícil. A subida foi cruel. Doeu tudo. Durante a prova, atingi 46km/h, uma velocidade bastante alta, isso porque ainda tinha um ventinho contra. Eu acho que eu sofri um pouquinho mais do que eu esperava, mas estou feliz com a minha prova”, conta Aline.

Além dos resultados, a atleta foi a porta-bandeira na cerimônia de abertura do evento na Ásia.

Por ser de um país tropical onde não há neve suficiente para treinar para competições de inverno, Aline precisa adaptar os treinos. Ela utiliza o rollerski, que conta com um sistema de rodas para simular a função dos esquis, e um skate de montanha para possibilitar o treino em lugares irregulares. E a empresa de equipamentos esportivos Jumper é a principal apoiadora da atleta.

Aline Rocha (Imagem: Divulgação/Arquivo Pessoal)

Em 2017 a Jumper Equipamentos desenvolveu um sit ski personalizado, marcando o início de uma jornada de conquistas e inovações constantes, foi um marco histórico ao desenvolver o primeiro sit ski do Brasil, um equipamento 100% inovador e inédito no país.

Contudo, a parceria com a Jumper e Fernando Orso, técnico e marido de Aline, não parou por aí. Em 2021, essa colaboração resultou em um equipamento ainda mais avançado, contribuindo diretamente para a conquista do bronze na Copa do Mundo de Para Ski Cross Country em Planica, Eslovênia.

“Tanto para mim pessoalmente, como profissionalmente, é uma honra poder fazer parte da trajetória de sucesso da Aline Rocha e de seu técnico Fernando Orso. Acompanhar essa jornada desde o início da prática da modalidade até a consagração dela como atleta de elite do Para Ski Cross Country enche meu coração de alegria e admiração. O esporte Paralímpico trouxe para o Brasil vitórias significativas, destacando a necessidade de mais incentivo, investimento e visibilidade na mídia para o Para Esporte. As participações de Aline nas Copas do Mundo renderam resultados incríveis, reforçando nossas crenças e princípios”, conta Carolina Kobylanski, CEO da Jumper Equipamentos.

Esses equipamentos personalizados não apenas proporcionaram a Aline o suporte necessário para competir em alto nível, mas também demonstraram o compromisso da Jumper em apoiar atletas paralímpicos e promover a inovação no esporte adaptado. Essa parceria exemplifica a dedicação da Jumper em oferecer produtos de alta qualidade e personalizados para atletas de elite como Aline Rocha.

Nossa parceria transcende um patrocínio; toda a equipe técnica da Jumper se dedica a desenvolver e aprimorar os projetos de Fernando Orso, visando a melhoria contínua da atleta. Estamos juntos para enfrentar qualquer novo desafio que venha. Somos mais que uma equipe; somos amigos, somos família, unidos nessa jornada”, resume Carolina Kobylanski, da Jumper Equipamentos.

