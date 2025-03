Aline é eliminada do BBB 25 em Paredão acirrado

A eliminação de Aline no “Big Brother Brasil 25” foi confirmada na noite de terça-feira, 25 de outubro, após uma votação bastante competitiva. A participante saiu do reality show com 51,73% dos votos, marcando sua despedida da casa mais vigiada do Brasil.

Na disputa pela permanência, Aline enfrentou Maike e Diego Hypolito. Maike obteve 47,34% dos votos, enquanto Diego ficou com apenas 0,93%. A tensão em torno do resultado foi palpável, especialmente após o apresentador Tadeu Schmidt compartilhar um vídeo nas redes sociais, onde afirmou que esta edição teve a “melhor votação da temporada”.

A saída de Aline representa uma reviravolta significativa para a dinâmica da casa, que agora se prepara para novos desafios e alianças entre os restantes competidores. Enquanto isso, Diego Hypolito, que se saiu ileso nesta votação, vê sua estratégia se fortalecer conforme avança na competição.