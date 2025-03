Aline Campos e o HPV: entenda os riscos e o tratamento da doença

A influenciadora Aline Campos surpreendeu seus seguidores ao compartilhar, nas redes sociais, a sua experiência com o HPV (Papilomavírus Humano), após ser diagnosticada com uma lesão pré-cancerígena no colo do útero. Sua situação levanta importantes questões sobre a doença e a necessidade de conscientização sobre seus riscos.

O HPV é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo conhecido por causar o surgimento de verrugas em áreas como boca, ânus, genitais e uretra. Além das lesões benignas, a infecção por este vírus está associada ao desenvolvimento de tumores malignos, notadamente câncer de colo do útero e do pênis. Há também tipos de HPV que são considerados de baixo risco, os quais não estão relacionados a câncer.

A principal forma de transmissão do HPV é sexual, classificando-o como uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Contudo, existem outras vias de contágio, como a transmissão vertical da mãe para o feto, a transmissão pela saliva e até mesmo a autoinfecção em decorrência de ferimentos causados por objetos contaminados.

Embora o HPV possa levar à formação de verrugas com aparência semelhante à de pequenas couves-flores nas mucosas e na pele, muitos casos são assintomáticos. Isso significa que a pessoa pode ser portadora do vírus sem apresentar sintomas ou mesmo ter conhecimento da infecção, já que o organismo consegue eliminar espontaneamente o vírus em algumas situações.

Após um diagnóstico positivo para HPV, é fundamental iniciar o tratamento, que pode variar conforme a gravidade da infecção. As opções incluem medicamentos ou intervenções cirúrgicas, como cauterização química, eletrocauterização, crioterapia e laser. Nos casos em que já há câncer instalado, é necessária uma abordagem cirúrgica mais intensa.

Nesta sexta-feira (7), Aline Campos utilizou sua plataforma para informar sobre a cirurgia que se fez necessária após o diagnóstico da lesão pré-cancerígena. Sua intenção foi alertar outras mulheres sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde ginecológica.

Essa situação ressalta a relevância da conscientização acerca do HPV e da realização regular de exames preventivos, como o Papanicolau, que podem ajudar na detecção precoce de alterações no colo do útero.