Alimente-se Bem destaca a importância do Dia Mundial da Alimentação

No próximo dia 16 de outubro, o mundo celebra o Dia Mundial da Alimentação, uma data estabelecida há 43 anos para conscientizar a população global sobre a importância do direito à alimentação saudável. Em 2024, o tema escolhido pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) é: “Direito à alimentação para uma vida e futuro melhores”, enfatizando a conexão entre escolhas alimentares saudáveis e práticas sustentáveis.

O Programa Alimente-se Bem do SESI-SP, que há quase 25 anos promove educação alimentar, aproveita a data para reafirmar seu compromisso principal: orientar a população sobre escolhas mais conscientes que podem transformar o planeta e a vida de seus habitantes. Por meio de cursos, oficinas, workshops e palestras, o programa incentiva o aproveitamento integral dos alimentos, reduzindo o desperdício e promovendo uma alimentação mais acessível, nutritiva e responsável.

Segundo a nutricionista do SESI-SP, Joice Neris Ribeiro Pozenato, “o Dia Mundial da Alimentação é uma oportunidade para refletirmos sobre nossas práticas e nos unirmos para garantir um futuro mais justo e saudável para todos”. E conclui: “nenhum debate atual é mais importante como garantir acesso aos alimentos em quantidade e qualidade suficientes, principalmente para os mais carentes”.

O Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de alimentos no mundo, ainda enfrenta o desafio do desperdício. Milhões de toneladas de alimentos, especialmente frutas, legumes e verduras, são descartadas anualmente. O Alimente-se Bem tem atuado fortemente para mudar essa realidade, ensinando em seu site técnicas simples e saborosas de aproveitamento integral.

Atualmente, o site do programa apresenta mais de 500 receitas nutritivas, econômicas e sustentáveis, todas desenvolvidas e testadas em cozinha própria por nutricionistas do SESI-SP. Além de notícias, e-books e vídeos que contribuem com informação de qualidade.

O acervo de receitas oferece também a opção de selecionar preferências. É possível escolher qual alimento ou parte você quer aproveitar naquele dia, que tipo de refeição você quer fazer e quanto tempo você tem para o preparo. Tudo para estimular escolhas melhores no dia a dia.

Saiba mais sobre o programa em: alimentesebem.sesisp.org.br