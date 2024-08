Alice Caymmi e João Bosco cantam em setembro no Sesc 14 Bis

Passado o mês mais longo do ano, setembro chega com uma programação cheia de destaques no Sesc 14 Bis. Música, Literatura, Teatro, Circo e Atividades Esportivas prometem animar o mês.

E vamos de show? Inspirado no mito de Kali, a deusa da transformação, juntamente com a autobiografia da artista, Alice Caymmi se apresenta na sexta (27), com canções como “Bicho de Sete Cabeças”, “Princesa” e “Iansã”. João Bosco também integra a programação musical, com o show “Abricó de Macaco”, que traz seus grandes sucessos como “O mestre-sala dos Mares” e “O Bêbado e a Equilibrista”. As apresentações acontecem na sexta (13), sábado (14) e domingo (15).

A literatura fica por conta da Luiza Romão e Eugênio Lima, que apresentam “Também guardamos pedras aqui: a performance”. Ela reconta a Guerra de Troia a partir de uma perspectiva feminista e sua apresentação acontece na quarta (4). Ainda sobre literatura, a escritora Andrea Del Fuego, realiza um bate-papo na quarta (18) sobre três das suas nove obras publicadas: “A pediatra”, “As miniaturas” e “Os Malaquias”, este último vencedor do Prêmio Saramago de Literatura. E Bora Trocar Livros! No sábado (28) e domingo (29), vai rolar a tão esperada troca de livros, é só chegar na banca de troca de livros, e levar até dois exemplares.

Já para quem é ligado na saúde e tem as atividades esportivas como forte aliada, as aulas abertas de corrida, pilates e passinho, buscam auxiliar no condicionamento físico; e as vivências de aeroboxe, parkour e slackline desafiam o corpo e a mente, contribuindo para uma maior flexibilidade. Vai rolar também campeonatos e torneios de basquete, a famosa 3X3, que traz mais velocidade e é um ótimo programa para toda família acompanhar os novos talentos deste esporte.

Voltado para as crianças, os educadores do Boi Estrelinha, de Cacau Amaral, apresentam “Dança e brinca, o Boi e o Cacuriá”, apresentação que traz a dança do Cacuriá, manifestação cultural do Maranhão, como protagonista da brincadeira. A única apresentação acontece no domingo (1). Com os arte educadores indígenas Guarani Mbya, o brincar é inspirado na flora e fauna das aldeias, com elementos naturais e sonoros trazidos especialmente de suas florestas. Esta atividade tem como proposta explorar novas possibilidades de brincar e rola aos sábados e domingos (de 7 a 29). Para os jovens, os jogos de tabuleiro moderno, às quintas-feiras, são um convite imperdível para diversão.

Para os fãs de artes circenses, o Circo Zanni, apresenta um espetáculo de variedades com números aéreos de acrobacia, equilíbrio, magia e o que não pode faltar, o clássico da palhaçaria, tudo isso no sábado (28) e domingo (29). Em versão itinerante, a Sanfonástica Mulher Loba, que com o seu acordeon e o seu caminhar proporciona um universo fantástico do mundo do circo. Ela se apresenta no sábado (21) e domingo (22).

A dramaturgia se faz presente com o espetáculo “O menor teatro d’ilha bela” com a Cia Óia o tamanho de mim, que traz a temática do cotidiano da cultura caiçara, suas práticas e modos de sobrevivência, no sábado (28) e domingo (29). E para quem deseja vivenciar o teatro de forma prática, a oficina Trans(i)ação tem como objetivo incentivar as participantes a elaborarem suas próprias narrativas, contrapondo a violência que ronda os corpos trans e dissidentes com a arte teatral. A oficina acontece na terça (17), quarta (18) e quinta (19).

Serviço do Sesc 14 Bis

Horário de funcionamento: terça a sábado, 10h às 21h; domingos e feriados, 10h às 19h.

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo – SP