Alianza Lima elimina Boca Juniors em decisão nos pênaltis na Libertadores

No dia 25 de fevereiro, o Alianza Lima protagonizou uma emocionante partida contra o Boca Juniors, válida pela segunda fase eliminatória da Copa Libertadores 2025. Após um empate em 2 a 1 no tempo regulamentar, a decisão foi levada para os pênaltis, onde o time peruano se destacou ao vencer por 5 a 4.

A partida ocorreu no icônico estádio La Bombonera, e começou com um gol contra de Trauco, que aos seis minutos colocou o Boca na frente. O zagueiro, ex-Flamengo, tentou cortar um cruzamento do lateral Saracchi, mas acabou mandando a bola para o próprio gol. Essa vantagem inicial trouxe tranquilidade aos jogadores do Boca Juniors, que buscavam reverter a derrota sofrida na primeira partida no Peru.

No entanto, o Alianza não se deixou abater e respondeu rapidamente. Aos 19 minutos, Ceppelini fez um cruzamento pela direita que encontrou Barcos livre na área. O atacante cabeceou firme e empatou a partida, colocando pressão sobre o time argentino.

O Boca continuou com mais posse de bola e pressionando. Na metade do segundo tempo, uma grande oportunidade quase resultou em gol para os argentinos quando Cavani chutou e a bola desviou na defesa antes de carimbar a trave. Contudo, a pressão deu resultado aos 13 minutos da etapa final: após escanteio da direita, Rojo cabeceou no travessão e Zenón aproveitou a sobra para colocar novamente o Boca na frente.

O jogo tornou-se cada vez mais intenso e recheado de emoções. O Alianza teve algumas chances de empatar novamente, mas o goleiro Marchesín conseguiu evitar novos gols até que a partida se encaminhou para os acréscimos. Em um dos momentos mais dramáticos do jogo, Cavani teve uma chance clara de gol a poucos centímetros da linha, mas não conseguiu concluir com sucesso, errando um dos gols mais fáceis da sua carreira.

Com o placar empatado em 2 a 1 no tempo regulamentar, as equipes foram para as penalidades. O Alianza mostrou precisão nas cobranças, convertendo todas até sua quinta cobrança. Do lado do Boca Juniors, Cavani e Velasco tiveram suas cobranças decisivas: enquanto Rojo, Cavani e Giménez marcaram seus pênaltis, Velasco viu seu chute ser defendido pelo goleiro Viscarra.

Com essa vitória nas penalidades, o Alianza Lima avança para enfrentar o Iquique nas próximas fases da competição. O Iquique também garantiu sua classificação após eliminar o Santa Fé nos pênaltis em outra partida dramática que terminou empatada em 2 a 1 no tempo regulamentar.

A tabela dos cartões amarelos ficou assim: Merentiel e Saracchi pelo Boca; Noriega, Garcês e Guerrero pelo Alianza. A equipe do Boca Juniors foi treinada por Fernando Gago, enquanto Nestor Gorosito comandou o Alianza.