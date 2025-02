Alfredinho Ibiapina segue com W2 Racing ProGP na Stock Light em 2025

Alfredinho Ibiapina está confirmado no grid da Stock Light para a temporada 2025. Curitibano de somente 16 anos e residente em Florianópolis (SC), o piloto renovou seu contrato com a equipe carioca W2 Racing ProGP e, depois de um ano de muito aprendizado e conquistas, permanece na divisão de acesso para ser um dos postulantes ao título e ao superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões para que o campeão ascenda à Stock Car Pro Series em 2026.

Campeão brasileiro de kart na classe OK Júnior, Alfredinho estreou na Stock Light em 2024. A bordo do carro #8, o adolescente venceu uma corrida, no desfecho da etapa de Cascavel, e regressou ao pódio na rodada final do campeonato, em Interlagos. Ibiapina terminou seu ano de debute como terceiro melhor entre os Rookies. Na classificação geral, o paranaense terminou na sexta posição, com 244 pontos.

Garantido na categoria de acesso, Alfredinho Ibiapina tem claro o seu objetivo para a temporada 2025.

“Muito feliz por renovar com a W2 Racing ProGP e por seguir no grid da Stock Light em busca de muito mais. Acredito que será uma temporada muito boa para nós. Nosso ano de estreia foi muito positivo, com vitórias e pódios. Então, as expectativas são as melhores para, se Deus quiser, sairmos com o título no fim do ano, e que seja com eles, para que essa conquista seja ainda mais especial”.

Histórico vencedor

Liderada por Duda Pamplona e Serafin Jr., a W2 Racing ProGP já revelou diversos talentos para o automobilismo brasileiro. Recentemente, foi a equipe que conduziu Vitor Baptista e Zezinho Muggiati aos títulos de 2022 e 2023, respectivamente.

Dono de vitória na Stock Car, Duda Pamplona saudou a permanência de Alfredinho Ibiapina no time baseado no Rio de Janeiro e exaltou o crescimento do paranaense em seu ano de estreia na Stock Light.

“Estamos muito felizes em anunciar a continuidade do Alfredinho Ibiapina conosco por mais uma temporada da Stock Light. Em 2024, ele demonstrou grande evolução, conquistou pódios e sua primeira vitória na categoria e correndo em carros de turismo. 2025 certamente será um ano ainda mais forte e de novas conquistas para ele e todos nós”.

“Essa renovação reafirma o trabalho sério que estamos fazendo na W2 Racing ProGP e reforça nosso compromisso com a formação e o crescimento dos novos talentos do automobilismo brasileiro. Estamos ansiosos para começar a temporada e buscarmos novos desafios juntos”, complementou.

A renovação de Alfredinho Ibiapina preenche mais uma vaga no alinhamento da equipe para 2025. Além do adolescente, já foram confirmados pela W2 os acertos com Erick Schotten, Enzo Gianfratti e Gabriel Koenigkan.

A temporada 2025 da Stock Light vai começar no fim de semana de 23 de março no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.