Alfonso Cuarón destaca ‘Ainda Estou Aqui’ como filme favorito de 2024

O renomado diretor mexicano Alfonso Cuarón, conhecido por suas aclamadas obras como Roma e Gravidade, elegeu o longa-metragem brasileiro Ainda Estou Aqui como sua produção favorita do ano de 2024. A revelação foi feita em uma lista publicada nesta quinta-feira, 19, pela revista americana Variety, que convocou 19 cineastas para compartilharem suas preferências cinematográficas dos últimos doze meses.

Cuarón não poupou elogios ao filme dirigido por Walter Salles, descrevendo-o como um “espelho assustador” que reflete a tensão política de diversas épocas, tanto passadas quanto atuais. Em sua análise, o diretor mexicano enfatiza a capacidade do filme em envolver o público na intimidade da família retratada, oferecendo uma experiência emocional profunda.

“Conforme somos guiados pelos ambientes que abrigam a vida familiar, somos convidados a adentrar sua intimidade e seus anseios de maneira quase palpável. Através da narrativa, testemunhamos a desintegração da harmonia familiar quando Rubens é levado por forças armadas, acompanhando a luta incansável de Eunice para trazê-lo de volta”, destacou Cuarón.

O cineasta ainda acrescentou que “assistir a um filme de Walter Salles é como receber um abraço repleto de generosidade; é uma experiência gravitacional que nos eleva e nos ancora por meio de uma força invisível, porém inegável”. Ele ressaltou que em Ainda Estou Aqui, essa sensação é intensificada, já que Salles narra não apenas uma história real marcada por terror e resiliência, mas também evoca memórias pessoais e coletivas, ligadas à família Paiva.

Ao final de sua resenha, Cuarón propõe uma reflexão sobre o tempo e a transitoriedade da vida, afirmando que “o amor é a única força que perdura”. A escolha do diretor mexicano gerou certo espanto, especialmente considerando que uma das produções mais comentadas do ano é Emília Pérez, um musical ambientado no México. Apesar de seu destaque, esse filme francês tem enfrentado críticas em relação à sua representação da cultura latina.