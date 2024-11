Alexandre de Moraes apoia vaquinha da Gaviões para abater dívida da Neo Química Arena

A campanha de arrecadação lançada pela torcida Gaviões da Fiel para ajudar o Corinthians a quitar a dívida da construção da Neo Química Arena vem ganhando destaque e apoio, inclusive de figuras notórias como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O financiamento do estádio em Itaquera, São Paulo, gerou uma dívida de R$ 710 milhões com a Caixa Econômica Federal, e a iniciativa visa aliviar essa carga financeira.

Desde seu lançamento em 27 de setembro, a vaquinha já arrecadou R$ 17,9 milhões até a manhã do dia 30. Com um prazo de seis meses para atingir a meta, as contribuições podem ser feitas com valores mínimos de R$ 10, além de opções mais rápidas como R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Os doadores têm a liberdade de escolher valores personalizados também.

A campanha é organizada de maneira que os fundos sejam depositados diretamente em uma conta da Caixa Econômica Federal, sem que o Corinthians ou a Gaviões da Fiel tenham acesso ao montante. Mesmo que o valor total da dívida não seja alcançado, o dinheiro arrecadado servirá para amortizar parte dos débitos existentes.

Para aumentar o alcance e engajamento, personalidades como Alessandra Negrini, MC Hariel e Sabrina Sato, além de ex-jogadores renomados como Neto e Basílio, atuam como embaixadores da campanha. Atletas atuais dos times masculino e feminino do clube, como Romero e Tamires, também estão envolvidos.

A participação de Alexandre de Moraes destaca não só seu apoio ao clube do coração, mas também reforça a importância desse tipo de mobilização coletiva para enfrentar desafios financeiros significativos no mundo do futebol brasileiro. Essa ação evidencia o potencial das campanhas colaborativas na resolução de problemas institucionais complexos.