Alex tem 52,44% dos votos válidos

O candidato Alex Manente – Cidadania, mantém a liderança na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Bernardo, conforme o estudo realizado pelo Instituto Sebram Pesquisas. O levantamento aponta que Manente, deputado federal, segue com 52,44% dos votos válidos, enquanto seu adversário, Marcelo Lima – Podemos, ex-vice-prefeito e ex-deputado federal, registra 47,56%.

Estimulado

No cenário estimulado, no qual os eleitores têm acesso à lista de candidatos, Alex Manente aparece com 40,38% das intenções de voto, enquanto Marcelo Lima fica com 36,63%.

Ainda assim, a parcela de eleitores que optou por branco ou nulo chega a 10,25%. Do mesmo modo, 12,75% dos entrevistados afirmaram que ainda não sabem em quem votar ou não quiseram opinar.

Espontânea

Todavia, na pesquisa espontânea, onde os eleitores respondem sem acesso aos nomes dos candidatos, a vantagem de Manente se amplia. Ele é citado por 34,50% dos entrevistados, enquanto Lima tem 25,63%. Nesse sentido, a margem de indecisos ou de eleitores que não souberam responder é expressiva, somando 39,88%, o que ainda pode modificar o cenário até o dia da eleição.

Dados

O estudo foi encomendado pelo REPÓRTER e produzido pelo Instituto Sebram Pesquisas, sendo realizado entre os dias 22 e 23 de outubro, com um nível de confiança de 95% e margem de erro de 5 pontos, ouvindo 800 eleitores de São Bernardo. O levantamento está registrado no TSE – Tribunal Superior Eleitoral sob o número 08305/2024.

Comparativo

Comparando esses resultados com a pesquisa anterior, realizada entre os dias 14 e 15 de outubro, também pelo Sebram Pesquisas (TSE 09850/2024), nota-se uma ligeira oscilação.

Na ocasião, Alex Manente tinha 52,05% dos votos válidos, enquanto o ex-deputado Marcelo Lima registrava 47,95% no estudo.