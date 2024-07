Alex Santana chora em apresentação e se declara ao Corinthians

Corintiano desde a infância, Alex Santana se emocionou ao ser apresentado oficialmente pelo alvinegro nesta sexta-feira (19). O volante recebeu a camisa 80 das mãos de seu pai e chorou ao falar sobre o “sonho realizado” de defender o clube do coração.

“Torci muito pelo Corinthians na infância. Vibrava na frente da TV vendo o Corinthians e hoje realizar o sonho de jogar aqui está sendo espetacular. Perdi minha mãe aos 14 anos e o sonho dela era que eu jogasse aqui”, disse o jogador. “Tô em um sonho. Não tô falando da boca para fora. Minha família sabe o quanto sou corintiano. Tô vivendo um dos melhores dias da minha vida.”

O pai José Amorim Santana contou que a paixão pelo Alvinegro quase “prendeu” a família em Aparecida do Norte. Ele ficou ao lado do meio-campista durante toda a apresentação.

“Eu falava para ele [Alex] torcer para outro time, para gente não sofrer junto. Quando ele era pequeno, fomos para Aparecida do Norte, ele viu um saco de bola e uma era do Corinthians. Ele pegou a bola e [ficou] gritando ‘Corinthians, pai!’. Quase ficamos lá, porque o dinheiro não dava para pagar as bolas”, contou.

Alex Santana estreou pelo Corinthians na vitória contra o Criciúma e se emocionou ao entrar na Neo Química Arena: “Não consegui dormir [na noite anterior ao jogo]. Na hora do hino nacional, [dá para ver que] tô emocionado, chorando”.

O QUE MAIS ELE FALOU

Onde pode jogar: “Posso jogar em todas as funções do meio-campo, tenho facilidade para fazer box-to-box”.

Elogios ao elenco e a Ramón Díaz: O dia está sendo muito bom. [O Ramón é] Um treinador muito qualificado. Temos treinos muito intensos. E os jogadores me acolheram bem. Vamos sair dessa situação, porque o elenco é muito bom.

Situação do Corinthians: “A gente vem trabalhando. O grupo é muito qualificado, não merece estar nessa situação. Tenho certeza que vamos buscar algo melhor”.