Alex Manente inaugura comitê em São Bernardo e celebra aniversário

Em clima de festa e de muita emoção, o candidato a prefeito de São Bernardo, Alex Manente (Cidadania), inaugurou, na noite de quinta-feira (22), seu comitê de campanha, localizado na região central da cidade. O evento reuniu mais de 1.000 pessoas, que vieram prestigiar a abertura do comitê e celebrar o aniversário de Alex, que completou 45 anos nesta quinta-feira.

Divulgação

Entre as autoridades presentes na festa, estavam o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania); o deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Mauricio Neves; o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), além do candidato a vice-prefeito, Paulo Eduardo (PL); e dos vereadores Julinho Fuzari (Cidadania), Pery Cartola (Cidadania), Estevão Camolesi (Cidadania), Glauco Braido (MDB), Eliezer Mendes (PL), Lucas Ferreira (PL) e Alex Mognon (Progressistas). O vereador de Santo André Rodolfo Donetti (Cidadania) também esteve no evento.

Acompanhado da mãe, Beth Manente; da esposa, a psicóloga Mariana Manente; e dos filhos Milene, Nicole e Lorenzo, Alex se emocionou ao lembrar da importância de seu pai, Otávio Manente, que morreu em 2011, e de todo o apoio da família. “É esse apoio que nos forma e nos baliza para o futuro. Quando perdi meu pai, disse aos meus filhos que sempre peço a Deus que me permita ser para eles a metade do que ele foi para mim.”

Alex também falou sobre a união de forças políticas que integram a coligação São Bernardo que Segue em Frente (federação PSDB-Cidadania, PL, PSD, MDB, Progressistas e Solidariedade), formada para criar uma nova história de futuro para a população. “Esse grande encontro representa o início da jornada que fará a diferença na vida da população de São Bernardo. Estamos entrando em um novo ciclo, que será construído junto com os moradores da cidade”, disse o candidato a prefeito.

“Precisamos indagar quem está preocupado com o nosso futuro, com o futuro de nossas crianças, de nossa cidade. A eleição é sobre isso.” Alex Manente completou o discurso reforçando a importância da mudança de filosofia na forma de governar São Bernardo. “Nossa cidade tem muitos desafios que precisam ser enfrentados com seriedade. E nós temos essa responsabilidade de olhar por quem mais precisa.”