Alex Manente encontra empresários do ABC e garante desburocratização

Na tarde desta quarta-feira (23), o candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Alex Manente (Cidadania), se reuniu com empresários de vários segmentos para apresentar suas propostas e garantir desburocratização dos processos. O encontro ocorreu na sede do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais (Secovi), no bairro Jardim do Mar.

Em relação à desburocratização, o candidato defende uma redução de número de alvarás, principalmente para a área da construção civil. Hoje são necessárias mais de 30 licenças em São Bernardo do Campo. Já nas cidades vizinhas, o número chega a 10. Nessa linha irá fazer o Programa Empreenda Fácil, para simplificar e acelerar o processo de abertura de empresas.

“São Bernardo precisa entrar em um novo momento em relação ao tratamento com a sociedade. Ainda temos um sistema muito burocrático. Às vezes, o empresário demora até um ano para ter uma autorização para o seu negócio. Assim, perdemos investimentos na cidade. É preciso investir em tecnologia, dar agilidade aos processos, desburocratizar”, enfatizou Manente.

Manente também promete apoiar micro e pequenas empresas com linhas de crédito, capacitar e oferecer consultoria a empreendedores e excluir definitivamente a taxa do lixo dos carnês de IPTU dos imóveis industriais. Além disso, vai criar a São Bernardo Negócios, agência para promover programas de investimentos e exportações, atuando para atrair oportunidades e promover a internacionalização das empresas paulistanas.

O candidato ainda pretende colocar a maior cidade do ABC no futuro, com a criação de um Vale do Silício brasileiro, reunindo empresas de tecnologia. Haverá também incentivos fiscais e acesso a fundos de investimento para empresas de tecnologia. Outra plano é estabelecer um hub logístico, capaz de receber, separar e distribuir produtos, principalmente pela posição estratégica de São Bernardo do Campo.

A reunião teve participação de representantes da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo (Acisbec), Associação Comercial e Industrial de Santo André (Acisa), Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC (ACIGABC), Sindicato e Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Grande ABC (Sipan) e Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do ABC (Setrans).

Outras agendas

Pela manhã, o candidato realizou uma reunião com lideranças católicas no seu comitê, no Centro da cidade. Logo depois, foi ao Alvarenga e percorreu as ruas da região conversando com eleitores e apresentando suas propostas. À noite, participa de um culto na Igreja Aliança da Paz, no bairro do Planalto.