Alex Manente cobra criação de Instituto Federal em São Bernardo do Campo

Após o governo federal anunciar a criação de 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) em diversos municípios brasileiros e São Bernardo do Campo-SP não estar na lista das cidades que serão contempladas, o deputado federal Alex Manente enviou requerimento de informação ao ministro da Educação, Camilo Santana, cobrando informações sobre o motivo de a cidade ter sido excluída.

Alex Manente questionou quais os critérios utilizados para a escolha dos municípios agraciados com a criação dos IFs, perguntou o que justifica a ausência de um Instituto Federal na cidade de São Bernardo do Campo, tendo em vista ser uma das 10 maiores cidades do estado de São Paulo, e se o Ministério tem estimativa do prejuízo da ausência de Institutos Federais no município.

Manente ressaltou que atualmente São Paulo possui 42 unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia distribuídas pelo estado e com a instalação dos 12 novos, o estado contará com apenas 54 unidades, número insuficiente para o tamanho da demanda.

“O ABC Paulista representa, ainda, um dos maiores mercados consumidores do país, fato que demonstra, portanto, a importância da criação de um campus, aumentando as chances de desenvolvimento local e do crescimento profissional de jovens e adultos. É inadmissível que das 10 maiores cidades do estado de São Paulo, São Bernardo do Campo (4ª), Santo André (5ª) e São José do Rio Preto (10ª) não possuam e nem tenha previsão de criação”, concluiu Manente.