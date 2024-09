Alessandro Kelvin promove workshop e drumshow em São Bernardo

O conceituado baterista brasileiro, Alessandro Kelvin, reconhecido nacional e internacionalmente por seu trabalho com bandas como Shamangra, NorthTale, Perc3ption, Stratosphere Project, entre outras, levará o seu Workshop e Drumshow, o “Power Metal Secrets”, para a cidade de São Bernardo do Campo-SP, no dia 14 de Setembro de 2024. O evento acontece na Mousikê Escola de Música.

Em seus Workshops, Kelvin aborda temas como técnicas, conceitos e fundamentos utilizados no Power Metal, Metal Melódico e suas diversas vertentes. Fala também sobre estudos, desenvolvimento e aprendizado, com dicas de estudo e demonstrações práticas de como executar todos os temas. Haverá certificado para os participantes e sorteio de pratos, pads, baquetas e outros prêmios. O evento ainda contará com a participação do baterista BuLBa (Hearts Of Fire – Hammerfall Tribute).

Mais informações pelo @alessandrokelvin_ e @mousikebr no Instagram.

Confira abaixo o serviço completo:

Workshop e Drumshow Power Metal Secrets, por Alessandro Kelvin

Data: 14 de Setembro de 2024, sábado, a partir das 18 horas

Local: Mousikê Escola de Música – Rua Tasman, 265, São Bernardo do Campo-SP

Entrada e Certificado: R$25,00

Alessandro Kelvin é um baterista profissional brasileiro nascido na cidade de Bragança Paulista-SP que já gravou mais de 20 discos e EPs para bandas do Brasil e do mundo como Perc3ption, Marius Danielsen, Eunomia, Woods Of Wonders, Tales & Legends, Sefirot, Orlando Pacheco, Symphonia Eterna, Aghatos, Foxx Salema, entre outros. Kelvin é endorser e apoiado por grandes empresas no ramo musical como: Orion Cymbals, Baquetas C.Ibanez, PadGorilla, Handdry Brasil, Drumtec Atibaia, PowerClick e Hell Yeah Music Company.