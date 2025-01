Alessandra Leão e Sapopemba no palco do Sesc 24 de Maio

No dia 2 de fevereiro, o Sesc 24 de Maio apresenta o encontro musical entre Alessandra Leão e Sapopemba. Os artistas unem suas trajetórias em um espetáculo que reflete uma São Paulo migrante e diversa, entrelaçando passado e futuro em uma experiência sonora que movimenta corpos e percepções.

Alessandra Leão iniciou sua carreira no contexto do Mangue Beat e traz para seu trabalho a pulsão das culturas populares brasileiras. Compositora, cantora e percussionista, ela se reinventa a cada disco sem perder suas raízes, mantendo viva a essência de sua música.

Sapopemba, por sua vez, é reconhecido pela voz marcante, pela rica memória musical de canções populares e afro-brasileiras, e por sua dedicação à pesquisa da diversidade musical afro-brasileira. Seu primeiro disco, lançado aos 72 anos, trouxe uma importante contribuição ao universo da música popular brasileira, resgatando e preservando ritmos e canções de raízes africanas.

Serviço

Alessandra Leão e Sapopemba

Data: 2/2, domingo, às 18h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc e nas unidades do Sesc SP – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min

Serviço de Van: Transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

350 metros do metrô República

Fone: (11) 3350-6300