Alesp aprovou parceria público-privada para construção de túnel Santos-Guarujá

A ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) deu um importante passo para tornar realidade um sonho antigo de milhares de moradores e de visitantes da Baixada Santista. Em Sessão Extraordinária realizada nesta terça-feira (8), foi aprovado o Projeto de Lei 655/2024, que autoriza a contratação da parceria público-privada (PPP) para construção e operação do túnel imerso que ligará Santos a Guarujá. Com investimento total estimado de R$ 5,9 bilhões, as obras deverão gerar aproximadamente 9 mil empregos.

Confira os destaques da Sessão Extraordinária realizada nesta terça-feira, (8):

O túnel será construído embaixo do mar e terá 870 metros de extensão, garantindo um trajeto mais ágil para pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos de passeio e veículos comerciais. Hoje, a média diária de pessoas que cruzam as duas margens por meio de balsas é de 78 mil, além de mais de 20 mil veículos, de acordo com o Governo do Estado.

Após a entrada em operação, a travessia entre os municípios poderá ser realizada em menos de cinco minutos e não estará suscetível a neblinas, ressacas ou mesmo aos impactos decorrentes de navios que atracam no Porto de Santos, assegurando fluidez no transporte bem como a segurança dos usuários. Hoje, a travessia por balsas tem um tempo estimado de 18 minutos, fora o tempo nas filas de embarque.

Obra histórica

O Projeto de Lei contou com grande apoio dos parlamentares paulistas, que destacaram ser uma obra histórica. Para Paulo Mansur (PL), deputado com base eleitoral na região, a aprovação da PPP é a realização de um sonho, pois levará desenvolvimento à região. “Vai desafogar o porto, melhorar a qualidade de vida da população e levar mais investimentos. Parabéns ao governador Tarcísio e aos parlamentares que aprovaram essa parceria”, comentou.

O deputado Caio França (PSB) destacou a parceria entre os governos estadual e federal para tornar realidade uma obra tão requisitada pela população. “Como morador da região, fico feliz em poder estar aqui como parlamentar e votar favoravelmente a esse Projeto. Vamos acompanhar de perto e fiscalizar as obras para que tenham o ritmo que a Baixada merece”, afirmou.

Na mesma linha, Paulo Corrêa Jr. (PSD) acrescentou que o novo acesso deve potencializar o turismo na região e será uma solução de mobilidade. “Como presidente da Comissão de Turismo da Casa, vejo o quão importante é o turismo na geração de riqueza e que é a vocação maior da nossa região. Fico muito feliz. Quando o projeto é bom, o cidadão que está na ponta é que é o maior beneficiado”, pontuou.

Como será o túnel?

O trecho vai ligar as regiões de Outeirinhos e Macuco, em Santos, ao bairro Vicente de Carvalho, em Guarujá. Além da passagem de veículos, o túnel contará com uma área de circulação para ciclistas e pedestres instalada entre as seis vias de pista – três faixas por sentido, sendo uma delas adaptável ao VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O empreendimento ainda permitirá a integração dos sistemas de transportes públicos na região.

Qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) e integrado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o projeto do túnel imerso prevê que 86% do investimento deverá vir de aporte público dividido igualmente entre o Governo de São Paulo e a União, além de participação da iniciativa privada.