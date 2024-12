Alesp aprova Orçamento de 2025 com emendas da deputada Carla Morando

Foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta noite de terça-feira, dia 17/12, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 com as emendas da deputada estadual Carla Morando que destinam R$ 10 milhões para implantação da Linha 20 Rosa do Metrô na região do ABC, R$ 5 milhões para o 1º Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista do Estado de São Paulo, no município de São Bernardo do Campo, e R$ 5 milhões para implantação e manutenção do Núcleo da Defensoria Pública Militar no Estado de São Paulo.

“Aprovamos na Assembleia Legislativa o Orçamento do ano que vem com três emendas de nossa autoria muito importantes. Uma delas é para a continuidade dos estudos para implantação da Linha 20 Rosa do Metrô. Outra em defesa dos policiais militares e mais uma para o TEAcolhe que inauguramos recentemente em São Bernardo, o primeiro do Estado de São Paulo”, citou a deputada.

Coordenadora da Frente Parlamentar em Prol da Linha 20 Rosa do Metrô, Carla Morando é a principal interlocutora entre o Governo do Estado e a região e defende desde o primeiro mandato a implantação da Linha para atender a população e garantir desenvolvimento para a região. Entre as iniciativas da deputada para garantir a realização da obra estão envio de proposta de emenda ao orçamento de 2024 no valor de R$ 100 milhões para investimento direto nas obras. Também fez emenda ao Orçamento de 2021 do Estado, destinando R$ 5,4 milhões para custear os estudos da Linha 20 e emenda ao Plano Plurianual – PPA 2019-2023 para assegurar a viabilidade do projeto de expansão de transporte entre a Capital e o Grande ABC.

A Linha 20 Rosa atenderá mais de 1,3 milhão de pessoas por dia e tem previsão de entrega para 2035. Serão 33 km de extensão, com 24 estações chegando até o ABC, nas cidades de Santo André e São Bernardo. Partirá da região da Água Branca e terá integração com as linhas 1-Azul, 2-Verde, 4-Amarela, 5-Lilás e 6-Laranja de metrô, além das linhas 7-Rubi e 8-Diamante de trens, prevendo ainda se integrar com a futura Linha 22-Marrom.

TEAcolhe, o primeiro do Estado instalado em SBC

A deputada Carla Morando participou da inauguração do equipamento em novembro juntamente com o prefeito Orlando Morando. A unidade é a primeira do Estado de São Paulo, uma parceria entre a Prefeitura de SBC e o Governo do Estado que oferece tratamento completo para o diagnóstico e tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista.

O novo serviço é referenciado e agendado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs). O custeio mensal da nova unidade terá aporte do Governo do Estado, uma conquista da deputada Carla Morando junto ao governador Tarcísio de Freitas.