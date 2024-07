Alerta silencioso: os sinais ocultos da depressão infantil

A depressão infantil é uma realidade mais comum e preocupante do que muitos imaginam. A Dra. Gladys Arnez, médica neurologista infantil e especialista em Transtornos do Neurodesenvolvimento, alerta para a necessidade de reconhecer os sinais e sintomas desse transtorno silencioso, a Depressão, que afeta nossas crianças.

A depressão não escolhe idade e, infelizmente, tem se tornado cada vez mais presente na infância. É fundamental que pais, professores e cuidadores estejam atentos aos comportamentos que podem indicar um sofrimento psíquico, que se não tratado, pode levar a muitos danos na vida dos pequenos – afirma Dra. Gladys Arnez.

Entre os Sintomas a serem observados, destacam-se:

1- Alterações no apetite ou peso (aumento ou diminuição).

2- Mudanças no padrão de sono (insônia ou hipersonia).

3- Isolamento social e perda de interesse em atividades antes prazerosas.

4- Irritabilidade ou agitação excessiva.

5- Queixas frequentes de dores físicas sem causa aparente.

6- Dificuldade de concentração e queda no desempenho escolar

7- Choro frequente e inexplicável.

8- Comportamento regressivo (voltar a agir como em uma idade mais jovem).

9- Isolamento social e familiar, juntamente com pensamentos sobre morte ou suicídio

10- Sentimentos de desesperança e Baixa Autoestima

Cada criança é única e os sintomas podem variar. No entanto, a presença de múltiplos sinais deve ser um alerta para buscar ajuda profissional – ressalta a especialista.

A Dra. Arnez, conhecida por seu trabalho com Toxina Botulínica em condições neurológicas como paralisia cerebral, enxaquecas sequelas de AVC, autismo, entre outros, enfatiza a importância do tratamento precoce – Quanto mais cedo iniciarmos o tratamento, maiores são as chances de uma recuperação completa e de evitar complicações a longo prazo – destaca – Cuide da Saúde Mental de sua família e, especialmente, das crianças – completa a Dra. Arnez.

A Dra. Gladys Arnez aconselha que, ao notar qualquer um dos sintomas mencionados, é crucial procurar um médico de confiança – A saúde mental dos pequenos é preciosa e merece toda a nossa atenção e cuidado – finaliza.