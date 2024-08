Alerta para falta de sangue dos tipos O- e A

O GSH Banco de Sangue de Santo André está convocando doadores dos tipos O- e A- para efetuarem suas doações, pois os estoques estão 70% abaixo do ideal. Esta situação pode comprometer o equilíbrio no fornecimento essencial para hospitais que tratam pacientes que dependem de transfusões sanguíneas.

Considerado universal, o sangue O- pode ser transfundido em qualquer pessoa, em casos de extrema urgência, quando não há tempo para exames que comprovem qual o fator Rh do paciente. O Ministério da Saúde recomenda especialmente sua utilização em recém-nascidos até 4 meses de idade que necessitem de transfusões o que torna sua disponibilidade ainda mais vital.

Já o tipo A- é relativamente raro, representando apenas cerca de 6% da população. O sangue A- pode ser transfundido para pacientes dos tipos A- e A+, e AB positivo e negativo. Mas pessoas com esse fator Rh só podem receber sangue A- e O-. Isso faz com que a doação seja um recurso essencial em emergências e para pacientes com necessidades específicas.

“Mesmo quem não sabe qual é o seu tipo sanguíneo pode vir doar, pois durante o processo fazemos o teste de tipagem e, assim, a pessoa já fica sabendo. E, de qualquer forma, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos”, explica Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André, ressaltando que nos inícios da semana, de segunda a quarta-feira, são os dias com mais baixa nas doações e, portanto, em que há mais necessidade de doadores.

A instituição atende a 31 hospitais da região, fornecendo hemocomponentes aos pacientes que estão internados e precisam de transfusão para se recuperarem

Por isso, o apelo é para que os doadores e a população em geral se sensibilizem e dirijam-se ao Banco de Sangue para efetuar a sua doação o quanto antes. O atendimento é de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.