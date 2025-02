Alerta da Defesa Civil: Onda de calor pode elevar temperaturas a 33°C em São Bernardo

Até quarta-feira (19), calor intenso exige cuidados redobrados com hidratação e exposição ao sol; Centro Municipal de Emergências Climáticas notificou a SABESP sobre falta de água em 15 bairros da cidade.

Com a previsão de uma onda de forte calor pelos próximos dias, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, alerta sobre os cuidados necessários. A alta da temperatura deve durar até 24 de fevereiro, exigindo que a população evite a exposição ao sol e intensifique a hidratação.

A diretora clínica do Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, Dra. Renata Barrenha Sgrignoli, explica que o calor extremo pode causar problemas de saúde, especialmente para crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores expostos ao sol. Os principais impactos incluem desidratação, exaustão pelo calor, problemas cardiovasculares e respiratórios, agravamento de doenças renais e alterações no humor e cognição.

“Quando está muito calor, o corpo perde mais líquidos e sais minerais pelo suor, o que pode causar tontura, fraqueza, dor de cabeça e confusão mental”, destacou a médica. Ela também alerta que o calor pode sobrecarregar o coração, aumentando o risco de pressão alta, arritmias e infartos.

O ar quente pode piorar doenças como asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), além de agravar dificuldades respiratórias devido ao aumento da poluição.

PREVENÇÃO

Os principais cuidados para evitar os efeitos do calor extremo incluem:

Hidratação constante, bebendo água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.

constante, bebendo água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Uso de roupas leves , de cores claras e de tecidos respiráveis, como algodão.

, de cores claras e de tecidos respiráveis, como algodão. Alimentação leve , evitando comidas pesadas e de difícil digestão.

, evitando comidas pesadas e de difícil digestão. Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h .

. Proteção contra o sol com chapéus, óculos escuros e protetor solar (FPS 30 ou superior).

“É preciso redobrar a atenção com crianças e idosos, nunca os deixando em carros fechados e mantendo a hidratação”, alertou a doutora. Sinais de desidratação incluem boca seca, tontura e fraqueza.

Pessoas com doenças crônicas devem ficar atentas a qualquer sintoma e procurar atendimento médico em caso de mal-estar. “Se alguém apresentar sinais como pele quente e seca, confusão mental ou desmaio, ela deve ser conduzida a um local fresco e arejado, aplicar compressas frias na testa, axilas e virilha, oferecer água se a pessoa estiver consciente e chamar ajuda médica imediatamente”, explicou a médica.

CENTRO CLIMÁTICO NOTIFICA SABESP SOBRE FALTA DE ÁGUA NA CIDADE

Lançado no final de janeiro, o Centro Municipal de Emergências Climáticas de São Bernardo (CMEC) tem como objetivo monitorar e agir rapidamente diante de eventos climáticos extremos. Na sexta-feira (14/2), o órgão oficiou a SABESP, pedindo explicações sobre a falta de água em diversos bairros do município.

Desde o início de fevereiro, a prefeitura recebeu pelo menos 15 denúncias de falta de abastecimento nos bairros Baeta Neves, Capelinha, Rudge Ramos, Planalto e Independência. O ofício solicita esclarecimentos da concessionária, questiona possíveis crises hídricas e reforça a necessidade de planejamento preventivo.

“As altas temperaturas colocam diversas cidades em estado de atenção e alerta. Entretanto, nos momentos mais quentes, os munícipes de São Bernardo encontram-se sem acesso à água em suas residências, configurando um problema de saúde pública”, explicou Ruth Cristina Ramos, secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal. O documento foi assinado também pelo Coronel Faro, coordenador da Defesa Civil do município.

Outra ação do CMEC tem sido o monitoramento dos dados sobre calor e chuvas intensas, focado em São Bernardo.