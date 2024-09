Alerta: Condições climáticas adversas comprometem doações de sangue

O GSH Banco de Sangue de Santo André está enfrentando uma situação crítica. Os estoques de bolsas de sangue, que já vinham passando por períodos consecutivos de quedas, estão em níveis abaixo do recomendado.

Nos últimos meses, as condições climáticas extremas e as queimadas agravaram a poluição do ar em todo o país. O resultado disso tem sido um aumento significativo nas doenças respiratórias crônicas que não só afetam a saúde da população em geral, mas também têm impactado a capacidade de milhares de pessoas em participar do processo de doação de sangue.

“Muitas pessoas ficam temporariamente inaptas para doar sangue devido a essas condições de saúde. Consequentemente, a diminuição nas doações, combinada com a demanda contínua para procedimentos médicos e emergências, torna a necessidade de doações de sangue mais urgente do que nunca”, explica Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André.

No momento, todos os tipos sanguíneos são necessários, porém, os tipos O-, O+ e A- são os que estão mais em falta e cujas demandas, por outro lado, são contínuas e crescentes.

Por isso, o GSH Banco de Sangue de Santo André convida todos a se juntarem a esta causa vital, se dirigindo à unidade para efetuarem a sua doação de sangue, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel). O atendimento é de segunda a sábado, das 7h às 12h, com estacionamento no local.