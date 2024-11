Alerta Black Friday: evite golpes e promoções enganosas e proteja suas compras online

No dia 29 de novembro, uma data que marca a última sexta-feira do mês, o comércio é agitado pela Black Friday, um evento que se consolidou como um dos mais importantes para as vendas de fim de ano. Esta ocasião, no entanto, também desperta a atenção das autoridades devido ao aumento de atividades fraudulentas. Em resposta, a Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) intensificou suas operações este ano, cumprindo 585 mandados relacionados à lavagem de dinheiro e desmascarando empresas falsas.

Originária dos Estados Unidos, a Black Friday ganhou força no Brasil a partir de 2010. Para os comerciantes, é uma oportunidade de renovar estoques e preparar o terreno para o Natal. Entretanto, o período também é aproveitado por criminosos que aplicam golpes através de links fraudulentos e empresas fictícias. Por isso, a Polícia Civil recomenda cautela aos consumidores que desejam aproveitar as ofertas.

A Procon-SP também emitiu alertas sobre cuidados na aquisição de pacotes de viagem durante as férias. Os compradores devem confirmar a credibilidade das lojas online e físicas, acompanhar os preços para evitar falsos descontos, desconfiar de ofertas excessivamente vantajosas e priorizar métodos de pagamento seguros. “Com o aumento das compras nesta época, é crucial estar vigilante para não cair em armadilhas”, ressalta o delegado Thiago Chinellato da 4ª DCCiber.

As operações da DCCiber visam identificar fraudadores e apreender equipamentos utilizados nos crimes, auxiliando nas investigações em curso. Em São Paulo, 168 operações foram realizadas neste ano como parte desses esforços. As atividades continuam com o intuito de proteger os consumidores contra fraudes.

Desde sua criação, a DCCiber tem realizado um trabalho robusto no combate ao crime cibernético. Nos últimos três anos, mais de 2.500 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Apenas em 2021 foram executadas 338 ordens judiciais, número que aumentou para 868 em 2022 e chegou a 762 em 2023. Essas medidas têm sido fundamentais para prevenir golpes e garantir a segurança dos consumidores durante esse período movimentado do comércio.