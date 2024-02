ALEP está com inscrições abertas para concurso para procurador classe 3 

A FGV Conhecimento é a banca organizadora do concurso para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP). O certame visa preencher uma vaga para o cargo de procurador classe 3, além da formação do cadastro de reserva. O cargo exige formação de nível superior e o salário atinge R$ 33.924,93. A inscrição para o concurso pode ser realizada até as 16h do dia 8 de fevereiro, e custa R$ 220,00.

As provas serão realizadas na cidade de Curitiba (Paraná) em quatro etapas. A primeira, constituída de prova objetiva e discursiva, está prevista para acontecer no dia 7 de abril. As datas da segunda, terceira e quarta fases, respectivamente, redação, avaliação de títulos e heteroidentificação e perícia médica, serão divulgadas em edital de convocação.

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos para ingresso na função: possuir o diploma de graduação no curso de bacharel em Direito expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação devidamente registrado, e registro ativo junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Para inscrições, editais e demais informações, acesse: Link

Em caso de dúvidas, entre em contato com a área de Concursos por meio do e-mail:concursoalep24@fgv܂br