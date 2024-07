Além do asfalto: Capital Moto Week protagoniza desfile de pets

O palco do Lady Bikers, no Capital Moto Week, foi tomado e iluminado por vários tons de dourado durante o desfile de cães da raça Golden Retriever. Com coletes de couro, vestidos em tule e até fantasias de animais, os pets arrancaram suspiros de quem prestigiou as apresentações. A ação mostra que o maior festival de rock e moto da América Latina, que acontece em Brasília de 18 a 27 de julho, vai muito além do asfalto, óleo e acelerador. A organização espera receber mais de 800 mil pessoas e mais de 350 mil motos nesta edição.

“A ideia é promover as ações do Moto Pets e chamar atenção do público para a importância da adoção”, declarou Raquel Prates, coordenadora do Moto Pets. Entre os participantes, estava a Bella, cão terapeuta que faz parte de uma ONG que visita pacientes em hospitais. A família veio de Goiânia para viver este momento junto com os pets. “A Bella é terapeuta e motociclista. Nós passamos o ano aguardando o CMW e somos fãs do festival por causa da moto, dos amigos, da família e dos pets”, disse Cleres Bisol, tutora da Bella.

Ainda em tons de dourado, o desfile foi abrilhantado pela Nugget. Apesar de não ser uma Golden, a galinha entrou em cena para provar que o Capital Moto Week é um festival para todos. Segundo o tutor da ave de cinco anos, além de animal doméstico, ela é motociclista. “A Nugget foi adestrada para andar de moto. Ela é minha companheira e quando encostou na moto pela primeira vez, amou e ficou eufórica de alegria”, contou Paulo Leite.

O Moto Pets promove campanhas de adoção de animais em parceria com o abrigo Cata Patas, que resgata animais dos aterros sanitários do Distrito Federal. Na sexta-feira (26), haverá mais um desfile pet. Com a proposta de entreter os animais e despertar a responsabilidade afetiva no público, o Moto Pets funciona todos os dias do festival, das 9h às 20h. A programação inclui ações de conscientização sobre saúde, sustentabilidade e vacinação, além da distribuição de brindes, ativações e produtos do segmento.

Confira a programação do Motopets 2024:

Dias 21, 22, 23, 24 e 25: atendimentos veterinários, campanha de adoção, campanha de vacinação antirrábica, dicas pet e muito mais.

Sexta-feira (26): desfile dos pets resgatados no Lady Bikers, dicas de adestramento e premiação.

Sábado (27): apresentação da Betinona e Patrulha Canina, promoções de produtos pets e ração.

Sobre o Capital Moto Week 2024

De 18 a 27 de julho, Brasília será palco do Capital Moto Week, maior festival de motos e rock da América Latina. Inspirado na edição histórica de 20 anos, o CMW aposta na diversidade, talento e energia em seus 10 dias de programação, com mais de 100 de shows de diversas vertentes do rock nacional. A “Cidade da Moto” ocupará 300 mil m² no Parque de Exposições da Granja do Torto. A expectativa é receber 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1,8 mil moto clubes de todo o mundo. O Festival é um dos poucos no Brasil certificado como Lixo Zero e, todos os anos, zera as emissões de carbono, integrando iniciativas de inclusão, diversidade e sustentabilidade à cadeia produtiva do entretenimento.

Serviço

Capital Moto Week 2024

Quando: 18 a 27/07/2024

Onde: Parque Granja do Torto | Brasília (DF)

Ingressos: www.bilheteriadigital.com/capitalmotoweek