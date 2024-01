Além de Rita Lee, bloco Carnavrah homenageará a atriz, cantora e dubladora Letícia Soares

O bloco inclusivo Carnavrah – que reúne artistas e amantes da cultura – segue a todo vapor com os preparativos para o seu desfile, que acontecerá no sábado, dia 10 de fevereiro, das 8h às 13h na República (a concentração será na Avenida Ipiranga). A grande homenageada, será a rainha do rock, Rita Lee, mas outras personalidades prometem abrilhantar ainda mais a folia.

Seguindo a tradição de reverenciar não só uma grande personagem nacional, mas também uma atriz, a escolhida para ser a Rainha Carnavrah 2024 foi Leticia Soares, que vem mostrando seu talento também como cantora e dubladora.

Fluminense de Magé (RJ), Letícia tem atuado em grandes produções musicais como “O Rei Leão”, “Mudança de Hábito”, “We Will Rock You”, “Les Misérables”, “A Pequena Sereia” e “Marrom, o Musical”, entre outros. Em 2021, foi a grande vencedora do Prêmio Bibi Ferreira, na categoria “Melhor Atriz em Musical” pelo trabalho em “A cor púrpura”. Ano passado, ganhou o Prêmio Arcanjo de Cultura “por fazer história como Elsa negra no musical “Frozen” e brilhar no musical “Iron – O Homem da Máscara de Ferro” e em sua carreira solo como cantora de inigualável voz”, justificou o jornalista Miguel Arcanjo Prado, idealizador do Prêmio.

Amante do Carnaval, a atriz confessa que se sentiu muito honrada com o convite para participar do bloco como homenageada. “Para mim, foi uma surpresa ver o meu nome circulando em meios que, às vezes, eu nem imaginei. Nunca se sabe a dimensão real do alcance da nossa arte”, diz. “E quando o convite vem de uma galera jovem, cheia de vontade de fazer o mundo mudar, brilhar, é de uma alegria sem tamanho”.

Outro destaques são Carol & Nati (@carolenati), conhecidas por criar conteúdo LGBTQIA+ no Instagram e Tik Tok, e as drags Divana Montez e Loran Gerie.

Ex-participante do reality show “Queen Star”, uma produção da HBOMAX com a apresentação de Luísa Sonza e Pablo Vittar, Divana – que também é atriz e bailarina – é artista residente do Love Cabaret, em São Paulo, e faz parte do elenco da Revista Babadeira.

Loran Gerie participou de competições como a “Escândalo Drag Festival”, quando ganhou na categoria Voto Popular, e foi a vencedora do “Entre Plumas e Segredos”. Atuando como atriz, entre os seus últimos trabalhos está o curta-metragem “As duas faces de um ser imperfeito”.

O Carnavrah também divulgou que a DJ Anazu (@dj.anazu) será a responsável pelo repertório que embalará o desfile do bloco – e que virá recheado de MPB, brasilidades e, claro, dos hits da Rainha do Rock, Rita Lee.

Mais sobre o Carnavrah – Este é o segundo desfile do Carnavrah. O primeiro foi no ano passado, no Butantã, e teve como homenageadas a grande Gal Costa e a atriz de musicais, Paula Capovilla.

Um dos idealizadores do Carnavrah é o ator e produtor Fernando Cabral. O nome do bloco – especificamente o “vrah” – foi inspirado no barulho dos leques muito utilizados pelas drag queens em suas apresentações. “É uma homenagem a essas artistas que trazem tanta alegria às mais variadas produções artísticas”, diz Cabral.

Serviço

Apresentação do bloco Carnavrah

Quando: dia 10 de fevereiro, das 8h às 13h

Onde: A concentração será na Avenida Ipiranga, 794, de onde partirá percorrendo a Avenida São João, Rua Coronel Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Rua Conselheiro Crispiniano retornando, por fim, à Avenida São João.