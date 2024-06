“Além da Vida” faz apresentação única no interior de São Paulo

Com nova temporada, o espetáculo “Além da Vida” chega a Franca, em apresentação única, no Teatro Judas Iscariotes, no dia 28 de junho. A obra completa 43 anos desde sua montagem original e continua sendo um fenômeno por onde passa, emocionando o público nos setenta minutos ininterruptos de apresentação.

“Além da Vida” percorreu as principais cidades do Brasil, conquistou a capital paulista e ficou muitos anos em cartaz nos maiores teatros do interior do estado. O texto, escrito por Hilton Gomes de Souza, Paulo Figueiredo e Augusto César Vanucci, traz uma abordagem teatral séria e comprometida sobre a temática da vida após a morte. A montagem original foi concebida a partir da ideia de Chico Xavier e Divaldo Franco, renomados expoentes, contando com a participação especial Vanucci, na época, diretor de televisão. No dia 19 de janeiro de 1980, os atores Felipe Carone e Lúcio Mauro estrearam a primeira versão da peça no Rio de Janeiro, despertando certa apreensão por abordar um tema tão polêmico, o que não impediu que a obra fosse sucesso de crítica e público.

Mais tarde, a peça passou por modernizações cênicas e, no ano de 2010, em celebração ao aniversário de Chico Xavier, ganhou uma nova versão dirigida por Chris Natale, abordando temas relevantes e atuais como aborto, suicídio, abandono infantil, intrigas e opção afetiva e sexual, com gentileza, seriedade e leveza. Atualmente a montagem tem um elenco renomado, formado pelos atores Mayte Costa, Amanda Bitencourt, Chris Natale e Paulo de Jesus, que emocionam e cativam o público com suas performances impressionantes.

“’Além da Vida’ vai além do aspecto teatral e se torna um fenômeno que provoca reflexões profundas”, enfatiza Natale, protagonista e diretora do espetáculo. “Não se trata de uma pregação, mas sim de uma obra que nos faz refletir sobre outras dimensões e a importância do livre arbítrio em todas as esferas da consciência, como afirmou Artur da Távola. Chico Xavier já previa o sucesso que estava por vir, e ele estava certo. Ao longo de sua trajetória, a peça provocou grandes transformações e encantou mais de 2 milhões de espectadores”, conclui.

Serviço:

Além da Vida

Data: 28 de junho de 2024, sexta-feira

Horário: às 20h

Local: Teatro Judas Iscariotes

Endereço: Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto, Franca-SP

Ingressos:

R$ 45,00 – meia-entrada

R$ 60,00 – ingresso solidário

R$ 90,00 – inteira

Vendas Online: https://megabilheteria.com/evento?id=20240514143317