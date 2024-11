Alê Novais apresenta suas obras na mostra “That Type of Art”

De 6 a 13 de dezembro, a cidade de Porto Alegre, capital gaúcha, recebe a exposição internacional “That Type of Art”, que reúne 17 artistas gráficos de diferentes países, incluindo o Brasil, para celebrar a tipografia como uma forma de arte. Entre os participantes, destaca-se Alê Novais, diretor de criação da paulistana Verbo Comunicação, que apresenta suas obras explorando a tipografia como elemento visual de expressão. A mostra, que ocorre na Zigwall Arts, desafia o público a enxergar as letras não apenas como signos de comunicação, mas como formas gráficas com identidade própria.

Com curadoria de Roger Monteiro, que tem um extenso currículo de exposições internacionais, incluindo participações em locais prestigiados como o Carrossel do Louvre e a Rocca Paolina, “That Type of Art” traz influências de movimentos como o dadaísmo e a arte pop, e promete uma experiência imersiva no universo da tipografia contemporânea. A exposição reúne obras de artistas gráficos do Brasil, Argentina, Canadá, Escócia, Estados Unidos, Grécia, Inglaterra e Japão e desafia o público a uma reflexão sobre a tipografia.

Para Alê Novais, a tipografia sempre foi muito mais do que um simples elemento gráfico. Ele a vê como uma linguagem visual rica, com grande potencial expressivo, capaz de ir além de seu uso cotidiano em layouts publicitários. “A tipografia sempre foi o objeto de desejo de um designer ou diretor de arte, o ápice muitas vezes em um layout, e ela que sempre permeou as ruas através do ‘pixo’ e do graffiti com muitas facetas, agora sai dos muros e volta para a arte com mais personalidade, mais identidade e, no meu olhar, até mais destruída, suja e atemporal”, comenta Alê, refletindo sobre a evolução dessa forma de arte.

Na exposição, o diretor explora as facetas mais subversivas da tipografia, dando nova vida à tipografia urbana, influenciada por movimentos como o dadaísmo e a arte pop. Sua abordagem busca questionar os limites da estética, celebrando a tipografia em sua forma mais pura, sem se prender aos significados das palavras.

A mostra “That Type of Art” é uma produção da Zebra Escritório de Arte, com o apoio da Zigwall Arts e do Armazém da Impressão. Esta será a primeira grande exposição da Zebra, que visa expandir os horizontes da arte tipográfica, trazendo à tona a riqueza estética e visual das letras e sua capacidade de transformar a maneira como nos relacionamos com a linguagem escrita.

A exposição estará aberta ao público entre os dias 6 e 13 de dezembro, com entrada gratuita. O evento de abertura ocorrerá no dia 6, a partir das 19h, na Zigwall Arts, localizada na Rua Dr. Timóteo, 890, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Será uma oportunidade imperdível para mergulhar na tipografia como nunca antes, através das obras de artistas de diversas partes do mundo, com Alê Novais contribuindo com sua visão única sobre o potencial artístico das letras.

Serviço

O quê: Exposição “That Type of Art”

Quando: 6 a 13 de dezembro. Evento de abertura: 6 de dezembro, 19h.

Onde: Zigwall Arts, Rua Dr. Timóteo, 890 – Moinhos de Vento, Porto Alegre.

Entrada: Gratuita.

Apoio: Armazém da Impressão e Galeria Zigwall.