No contexto das recentes medidas econômicas anunciadas pelo governo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, conhecido por sua formação em medicina chinesa e acupuntura, ofereceu uma perspectiva única para abordar o estresse do mercado financeiro. Durante um evento em Brasília, Alckmin defendeu a acupuntura como metáfora para aliviar tensões, destacando que a alta do dólar é transitória.

Alckmin expressou confiança nas propostas governamentais, que visam cumprir o arcabouço fiscal e promover justiça tributária. Segundo ele, o pacote de medidas é positivo por dois motivos principais: a eliminação do déficit público e a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5.000 mensais, compensada por uma contribuição maior de altos salários. O vice-presidente acredita que essa abordagem equilibrada ajudará a suavizar as preocupações do mercado à medida que os detalhes forem esclarecidos.

Respondendo às críticas sobre a apresentação simultânea das medidas fiscais e tributárias, Alckmin destacou que são etapas necessárias para demonstrar o compromisso do governo com o controle de gastos. Ele argumenta que, com o tempo, a confiança no cumprimento dessas metas estabilizará as flutuações cambiais.

Alckmin aposta no diálogo contínuo com o Congresso Nacional para garantir a aprovação das mudanças tributárias propostas, ressaltando a importância de um processo legislativo colaborativo. Enfatizando sua visão otimista, ele acredita que as medidas anunciadas trarão equilíbrio econômico e social ao país. A metáfora da acupuntura sublinha a necessidade de paciência e precisão para aliviar tensões econômicas, refletindo seu compromisso com soluções sustentáveis de longo prazo.