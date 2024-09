Alckmin participa de ato em apoio a Eduardo Leite em Santo André

O Presidente da República em Exercício, Geraldo Alckmin, esteve na manhã deste domingo (22) em Santo André, no ABC paulista, para um evento de apoio ao candidato do PSB à Prefeitura da cidade, Eduardo Leite.

Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, também participou do ato político. Alckmin, França e Eduardo Leite assistiram a uma missa na Paróquia Maria Imaculada. Em seguida, caminharam por uma feira livre, cumprimentaram a população e tomaram caldo de cana.

Na avaliação do Presidente em Exercício, Eduardo Leite é o melhor candidato à Prefeitura de Santo André por ter experiência como vereador por três mandatos e por ter ligação direta com Brasília, como reforçou o ministro Márcio França.

“É uma alegria voltar a Santo André, uma das cidades mais importantes do País, e reiterar o nosso apoio a Eduardo Leite, preparado para fazer um grande governo em benefício da população. Vamos trabalhar juntos para melhorar a segurança, melhorar a saúde, retomar o emprego e o fortalecimento da indústria da região. Estamos juntos! Eduardo Leite prefeito!”, declarou Alckmin.

“Vale destacar que hoje o Vice-Presidente Alckmin está no Exercício de Presidente da República, e ele tirou o tempo dele para vir aqui porque sabe a importância da vitória de Eduardo Leite em Santo André. Ele se preparou para esta função, não chegou agora, as pessoas conhecem a história dele e eu tenho certeza de que ele fará um grande governo, especialmente na segurança pública. Queremos Eduardo Leite prefeito, com as portas abertas em Brasília, para a gente ajudar mais ainda Santo André”, emendou Márcio França.

“Vamos fazer da Prefeitura protagonista no combate à criminalidade, e contar com o apoio do ministro Márcio França e do Presidente em Exercício Geraldo Alckmin também é muito importante para podermos atrair investimentos para a nossa cidade e resolver os principais problemas que enfrentamos hoje. Ter dois ex-governadores de São Paulo ao nosso lado é sinônimo de capacidade e força política para fazer a nossa cidade avançar muito nos próximos anos”, concluiu Eduardo Leite.

A agenda do Presidente em Exercício neste fim de semana inclui outros municípios da região, como Diadema e Mauá.