Alcione celebra 50 anos de carreira com show no Tokio Marine Hall em outubro

A cantora Alcione, voz de “Não Deixe o Samba Morrer”, “O Surdo”, “Sufoco” e “Nem Morta”, celebra 50 anos de carreira com show no Tokio Marine Hall, na capital paulista. A apresentação acontece no sábado, 5 de outubro, às 20h. Os ingressos já estão à venda na plataforma Eventim.

Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 390, no setor vip e camarote, e R$ 160, no setor 3, que é o mais distante do palco. Há marcação de lugares, mas a posição das cadeiras em cada mesa é por ordem de chegada.

O cinquentenário da artista, também conhecida como Marrom, inclui espetáculo “Marrom, o Musical”, idealizado por Jô Santana e dirigido por Miguel Falabella, que passou pelas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Paraíba.

Alcione é um dos grandes nomes do samba. Nascida em São Luís, no Maranhão, teve contato com a música desde cedo, quando aprendeu a tocar instrumentos de sopro com o pai. Mudou-se para o Rio de Janeiro para apostar na carreira musical e, lá, consagrou-se como uma das maiores intérpretes do gênero. Com “Eterna Alegria”, em 2014, a cantora foi vencedora de uma estatueta no Grammy Latino na categoria “Melhor álbum de samba”. Neste ano, também toca no Rock in Rio.

Alcione: 50 Anos de Música

Quando: Sábado, 5 de outubro, às 20h; portões abrem às 18h

Onde: Tokio Marine Hall – R. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo, região sul

Preço: A partir de R$ 160 (inteira)

Link: https://www.eventim.com.br/event/alcione-tokio-marine-hall-tokio-marine-hall-18873997/