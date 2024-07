Alcaraz vence Djokovic em Wimbledon pela segunda vez

Campeão de Wimbledon em 2023, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, 21, reafirmou sua posição neste domingo (14), ao vencer pela segunda vez consecutiva o sérvio Novak Djokovic, 37, na final de simples masculina.

Em uma partida disputada para Djokovic, que até então havia perdido menos de seis saques no torneio, Alcaraz não baixou a guarda do início ao fim e derrotou o rival por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-2, 7-6.

O primeiro e o segundo sets indicavam vitória para o tenista espanhol. No terceiro, Djokovic reagiu de forma mais enérgica, levando a torcida ao êxtase em alguns momentos.

No ano passado, o espanhol começou a partida mais passivo, crescendo gradativamente para mostrar por que é considerado um dos grandes nomes da nova geração. Em uma partida de 4 horas e 42 minutos, o espanhol se impôs e conquistou seu primeiro título na grama de Londres, em 3 sets a 2, com parciais 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4.

Este é o quarto título de Grand Slam conquistado por Alcaraz, que venceu o Aberto dos EUA (quadra dura) de 2022, Wimbledon (grama) 2023 e o Roland Garros (saibro) em junho deste ano.

Nesta última vitória, ao derrotar o alemão Alexander Zverev, 27, na final do Aberto da França, o espanhol se tornou o tenista mais jovem a conquistar torneios do Grand Slam em três pisos diferentes – saibro, grama e piso duro.

Também em Roland Garros, Djokovic escapou de uma eliminação precoce, bateu recorde de vitórias em Grand Slams e se tornou o tenista com mais triunfos na carreira nos quatro torneios do Grand Slam (Abertos da Austrália, França e EUA e Wimbledon), com 370.

Das três partidas mais longas do torneio deste ano, o sérvio jogou duas: 4 horas e 39 minutos contra Cerúndolo, e 4 horas e 29 minutos contra o italiano Lorenzo Musetti.

O tenista sérvio sofreu lesão durante vitória nas oitavas de final e saiu da competição.

Além de participar do torneio individual nos Jogos Olímpicos de Paris, Alcaraz irá disputar a modalidade dupla com o tembám espanhol Rafael Nadal. O anúncio foi feito pelo técnico David Ferrer em um evento da Federação Espanhola de Ténis, em Barcelona, onde também foi anunciada a ausência de Paula Badosa.

Nadal, que regressou às competições em meados de abril, foi convocado apesar do 264º lugar no ranking ATP, após 16 meses quase sem jogar devido a lesões.

Maior campeão de Grand Slam da história, Djokovic vai para sua quinta participação em Olimpíadas, em busca de um ouro inédito. Ele foi bronze em sua estreia, em Pequim 2008, e quarto colocado em Londres 2012 e Tóquio 2020. Na Rio 2016, o sérvio caiu na estreia. Nas duplas, seu melhor desempenho foi o quarto lugar de Tóquio nas duplas mistas. Este ano ele não disputará a modalidade.

O torneio de tênis na capital francesa será realizado de 27 de julho a 4 de agosto nas mesmas quadras de saibro de Roland Garros, torneio que Nadal venceu 14 vezes.