Álbum “Mari no Barzinho” bate 100 milhões de streams

Sucesso atrás de sucesso. O projeto “Mari no Barzinho”, da cantora Mari Fernandez, vem se firmando como um dos mais importantes de sua carreira. O álbum composto por dois EPs gravados ao vivo, o primeiro no Rio de Janeiro e o segundo em Goiânia, acaba de bater 100 milhões de plays e reforçar a versatilidade da artista no cenário da música brasileira.

O projeto nasceu da vontade da cantora e compositora de resgatar sua origem e estar mais perto do público. A ideia de invadir um bar, em cidades pontuais, e gravar a reação da galera foi muito assertiva. O start foi dado no Rio de Janeiro, com uma pegada mais de pagode, com destaque para a música “Página de Ex” que conseguiu números impressionantes tanto nas plataformas de áudio quanto no Youtube. Já o segundo EP, gravado em Goiânia tem uma veia sertaneja e contou com a participação especial do cantor Zé Felipe, na faixa “Loco Loco” , que recentemente atingiu o Top 01 do Spotify Brasil.

Para presentear o público, que abraçou o projeto, a artista lançou um clipe especial da faixa “Mordida e Carinho” do seu consagrado EP “Mari no Barzinho ao Vivo em Goiânia”. O vídeo exclusivo foi lançado na última sexta e acaba de bater 01 milhão de views no Youtube.

“Que pancada, Brasil! Quando digo que meus fãs são diferenciados, vocês precisam acreditar. Fico muito feliz que o público se identificou com esse projeto lindo e feito com muito carinho. Eu senti no coração que precisava estar perto do povo e fazer algo que refletisse minha trajetória e minha essência. Fico muito feliz que a galera curtiu e se identificou com o álbum!” comenta Mari Fernandez.