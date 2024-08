Albert Portas será o técnico de Laura Pigossi no US Open

Laura Pigossi, atualmente baseada em Barcelona, já desembarcou em Nova Iorque onde vai disputar o US Open, seu primeiro torneio após as Olimpíadas. A chave do qualifying inicia no dia 19 de agosto e a principal, no dia 26. A brasileira, atual 131ª da WTA, terá ao seu lado no último Grand Slam da temporada, o técnico Albert Portas, Head Coach da Ad In Tennis Academy e ex-19 do mundo na ATP na disputa.

“Consigo aprender sempre muito com ele, foi um jogador excelente e tem muita bagagem no circuito e em torneios grandes, o que faz a diferença. Sem contar a maneira como ele vê o jogo e a percepção dele em momentos chaves, que é muito interessante de ver e eu quero poder aproveitar ao máximo isso”, contou Laura que tenta jogar pela primeira vez a chave principal do US Open. Nas últimas edições do Grand Slam norte-americano, ela perdeu na primeira rodada do qualifying. Depois dos Jogos de Paris a atleta olímpica voltou para Barcelona e se dedicou aos treinos de transição do saibro para a quadra rápida.

“Estou jogando bem, estou confiante. Agora o que eu quero é conseguir colocar todas as minhas rotinas e tudo o que eu venho treinando e aprendendo, dentro dos jogos. São detalhes e eu venho trabalhando mais em cima disso. Em como me tornar uma jogadora mais completa, e focando em subir meu nível dentro de quadra, durante as partidas. Uma vez conseguindo isso, o ranking acompanha”, completou a jogadora conhecida por sua garra e luta dentro de quadra.

Nesta temporada, Laura Pigossi, ex-100 da WTA, conseguiu passar o qualifying de Roland Garros, além de alcançar um final de ITFW 50 em Pretória, e duas semifinais, uma no ITFW 50 na África do Sul e outra no ITFW 75 de Caserta, na Itália. Em duplas, de quatro torneios disputados, foi campeã em dois e finalista em um terceiro.

Medalhista Olímpica em Tóquio 2020 e campeã Pan-Americana 2023

Laura Pigossi, nascida em 2 de agosto de 1994 em São Paulo, começou no tênis aos 6 anos no Club Athletico Paulistano. Aos 14 anos, já competia em torneios como US Open, Wimbledon e Roland Garros, acumulando seus primeiros pontos profissionais.

Em 2012, Laura se profissionalizou, tornando-se um nome de peso no tênis brasileiro. Sua maior conquista veio nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, onde, ao lado de Luisa Stefani, conquistou a primeira medalha olímpica do tênis brasileiro, um bronze nas duplas femininas. Além disso, seus títulos pan-americanos Santiago 2023 garantiram sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Atualmente, Laura mora e treina em Barcelona, na Ad In Academia. Ao longo de sua carreira, acumulou sete títulos de simples e 43 de duplas no circuito ITF, além de um título e uma final no circuito WTA. Destaca-se também por ter sido vice-campeã no WTA 250 de Bogotá em 2022, sendo a sétima brasileira a atingir uma final de nível WTA em simples.

Em agosto de 2022, alcançou o 100º lugar no ranking mundial da WTA, tornando-se a oitava brasileira na história a entrar no top 100 desde a criação do ranking feminino.