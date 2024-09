Alaíde Costa faz show de seu mais recente álbum E o Tempo Agora Quer Voar

A música brasileira vive um momento significativo com o lançamento do novo álbum de Alaíde Costa, intitulado E o Tempo Agora Quer Voar. O projeto representa uma nova fase na carreira da artista, que se aproxima dos 89 anos e celebra 70 anos de trajetória musical. Os shows acontecem nos dias 4 e 5 de outubro, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

O título do novo álbum apresenta um duplo significado. De um lado, refere-se à pressa do tempo que agora parece acelerar, concentrando as conquistas de uma vida em um curto espaço. De outro, contrasta com o ritmo sereno de Alaíde Costa, que se posiciona como a dona do seu próprio tempo, desafiando as expectativas do mundo contemporâneo. A obra reflete sobre o valor do tempo e a sabedoria acumulada ao longo de sete décadas de carreira.

O álbum reflete não apenas questões temporais, mas também a biografia da artista. As canções trazem elementos de sua vivência, com histórias reveladas em letras escritas por Emicida e outros compositores. Uma narrativa significativa envolve a interação com Caetano Veloso durante a produção do LP Coração em 1976, que inspirou a canção “Foi Só Porque Você Não Quis”. Dessa forma, E o Tempo Agora Quer Voar celebra a carreira de Alaíde Costa e dialoga com as memórias e experiências que moldaram sua trajetória artística.

SERVIÇO

Alaíde Costa

Dias: 4 e 5 de outubro, sexta e sábado, às 21h

Duração: 90 minutos

Local: Teatro Paulo Autran

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia) e R$ 21 (credencial plena)

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195