“Aladim e a Lâmpada Mágica – O Musical” em nova apresentação no Teatro Gazeta em SP

O estrondoso sucesso das Arábias volta ao Teatro Gazeta em uma superprodução para única apresentação, com grande elenco e mais de 50 figurinos.

Em um canto longínquo da Arábia, encontra-se Agrabah, um reino místico e misterioso. Em meio a inúmeras lendas, a mais grandiosa será vivida nas areias deste lugar. Poderia um ladrãozinho ser na verdade um diamante bruto? E uma simples lâmpada velha poderia ser o lar de um poderoso gênio? E uma jovem princesa, será que poderia se aventurar pelo mundo em um tapete voador? Esfregue a lâmpada e embarque nessa noite na Arábia com muita música e magia.

No elenco estão Ronie Suarez como Aladim, Camila Vergasta como Jasmine, Dyego Antonini como Gênio, Max Gracio como Jafar, Bruno Sperança como Iago, Conrado Helt como Sultão e no ensemble os atores Akim, Ariadne Okuyama, Davi Tostes, Eduardo Montoro, Vinicius de Jesus e Yasmin Barbosa.

O espetáculo tem direção musical de Di Angelo, direção cênica e coreografias de Léo Aroni, texto e versões de Ella Dalcin, cenografia e figurinos de Rodrigo Gomes, luz de Amon Bittencourt, cenotécnico de Adilson Vieira, acessórios de A Duquesa e produção de Dos Clássicos Produções.

O musical fará única apresentação dia 24 de agosto, às 16h, no Teatro Gazeta. Os ingressos já estão à venda na Sympla.com.

Serviço:

“Aladim e a Lâmpada Mágica – O Musical”

Única apresentação

Dia 24 de agosto às 16h

Teatro Gazeta – Av. Paulista, 900 – São Paulo/SP

Ingressos: R$60,00 (meia entrada) e R$120,00 (inteira)

Vendas online: https://bileto.sympla.com.br/event/94977/d/270503/s/1847096

Duração: 1 hora e 15 minutos

Classificação indicativa: Livre

Tem direito a meia entrada: estudantes, maiores de 60 anos, pessoas com autismo e seu acompanhante, portadores de necessidades especiais e seu acompanhante, jovens de baixa renda inscritos no Cad Único e doadores de sangue com carteirinha.

Crianças até 24 meses, no colo dos adultos responsáveis, não pagam.