Ala do PSDB planeja protesto contra Datena

Tucanos que se opõem à pré-candidatura de José Luiz Datena pelo PSDB planejam ir à convenção do partido, marcada para sábado (27), que tem o objetivo de confirmar o apresentador na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

A iniciativa é liderada pelo ex-presidente municipal do PSDB Fernando Alfredo, que é aliado do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Na prática, boa parte dos tucanos engrossa a gestão e a pré-campanha à reeleição de Nunes embora o partido tenha decidido lançar Datena.

O apresentador, por sua vez, é endossado pelas direções nacional, estadual e municipal do PSDB – esta última a cargo do ex-senador José Aníbal, que substituiu Fernando Alfredo após uma intervenção do comando tucano em Brasília.

Segundo Fernando Alfredo, a ideia é levar de 800 a 1.000 filiados para a convenção e pressionar Datena a debater com a militância. Essa ala pretende ainda lançar o nome de Alfredo como candidato alternativo a Datena como uma forma de protesto.

Do ponto de vista formal, porém, dificilmente a oposição terá êxito na convenção. Como o PSDB na capital é formado por uma comissão provisória, a convenção não envolve a votação em um colegiado amplo de delegados, mas apenas a própria executiva municipal – em que Aníbal tem maioria.

Em entrevista à Folha, Datena afirmou que poderia desistir da candidatura se não tivesse respaldo do partido, mencionando possíveis confusões na convenção tucana enquanto a de outros pré-candidatos houve aclamação.

“Se sábado eu sentir que os caras vão me encher o saco na convenção, eu não vou. Acabou. […] Essas convenções [dos partidos] vão ser por aclamação e com gente pesada. Se a nossa for porrada para todo lado, no que vai me ajudar? […] A partir do momento que eu não me sinta respaldado totalmente pelo partido, que haja palhaçada nessa convenção, que tenha manifestações…”, disse nesta segunda (22).

A pré-candidatura do apresentador é vista com ceticismo no mundo político e mesmo dentro do PSDB, já que ele desistiu de disputar outras quatro eleições. Na entrevista à Folha, Datena não descartou desistir e faz uma comparação com Joe Biden, presidente americano que desistiu da reeleição.

Em seguida, porém, ao Flow Podcast, Datena afirmou nesta terça-feira (23) que não iria desistir.

Pelas redes sociais, Fernando Alfredo havia proposto a Datena um debate entre eles, mas o apresentador recusou. “Ele me disse para esperar até 2028, mas eu não quero esperar. Eu tenho condições de disputar agora”, afirmou à reportagem.

Em seu Instagram, o ex-dirigente tucano afirmou estar se preparando para sábado. “Iremos lá colocar nosso ponto de vista e nossas opiniões.”

Alfredo afirmou à Folha que Datena “joga palavras ao vento sem entender nada de gestão pública” e criticou o alinhamento que ele enxerga entre o apresentador e Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato apoiado pelo PT e que é o principal adversário de Nunes.

“Vamos lá pressionar, perguntar por que ele não quer debater com a militância. Não queremos que ele renegue o debate e renegue o partido. Quero, por exemplo, que ele faça uma comparação entre as gestões tucanas em São Paulo e as petistas, que ele elogia quando fala do Boulos. A militância quer discutir essas questões”, disse.

De acordo com Fernando Alfredo, outra razão para ir à convenção são as ameaças de retaliação e expulsão por parte do PSDB. Dirigentes do partido haviam dito que esperavam que a oposição interna a Datena não fosse ao evento.