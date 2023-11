AkzoNobel segue como referência em sustentabilidade no setor de tintas

O Brasil é um dos cinco maiores mercados mundiais para tintas, de acordo com a entidade do setor, a Abrafati. Tendo em vista essa relevância mundial, a Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas realizou na última semana a 18ª edição do Abrafati Show, em São Paulo. O evento reuniu feira de negócios e congresso técnico do segmento. E um dos temas que vem ganhando espaço dentro do evento e no próprio setor é o ESG. Por conta disso, a associação apresentou, pelo segundo ano consecutivo, os resultados do seu Programa Setorial de Sustentabilidade (PSS), uma iniciativa pioneira da indústria de tintas que reafirma o compromisso dos participantes com o desenvolvimento sustentável e a busca das melhores soluções para o meio ambiente e as pessoas. Entre as empresas participantes do levantamento setorial, classificada como referência no segmento, esteve a AkzoNobel, que vem apresentando progressos na avaliação a cada edição.

Daniel Geiger Campos, chairman do Comitê de Sustentabilidade da Abrafati e presidente da AkzoNobel para a América Latina, apresentou nesta quarta (22) os avanços obtidos na nova edição do Programa Setorial de Sustentabilidade da Abrafati, além de metas e próximos passos. “A criação do PSS tem como base a decisão de oferecer a fabricantes de tintas de qualquer porte a possibilidade de identificar e avaliar oportunidades de melhoria, construindo a sua própria jornada de sustentabilidade. Os recentes eventos climáticos extremos que temos visto e sentido somente comprovam o quanto é importante que todas as indústrias e setores se engajem verdadeiramente em buscar soluções mais sustentáveis em todos os processos. E nisso estamos sendo pioneiros no Brasil”, comenta Campos. “O que em sustentabilidade hoje é obrigação moral, amanhã será uma obrigação legal. Cabe ao nosso segmento se antecipar e pautar padrões desejáveis nos diferentes pilares. E acredito que, essa evolução fomenta inovação e melhores práticas, gera mais impacto positivo à sociedade e, com isso, criar mais valor para toda o setor”, completa.

Empresa referência

No sistema de avaliação do Programa Setorial de Sustentabilidade, a AkzoNobel segue classificada como “Referência”, com avanços em diversos indicadores. A abordagem para negócios sustentáveis da AkzoNobel, a exemplo da metodologia implementada no PSS, já visa contribuir, em suas várias temáticas, com a agenda global representada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), que inspiram suas ações e decisões.

“Temos avançado nas pautas de sustentabilidade da AkzoNobel, com a continuidade de diversos projetos e implementação de melhorias. É fundamental que as empresas entendam a importância do tema e que o vejam como um aliado indispensável na evolução e estratégia de negócios”, afirma Elaine Poço, diretora de Pesquisa & Desenvolvimento e Sustentabilidade da AkzoNobel para a América Latina.

Entre as iniciativas destacadas pelo executivo que levaram aos avanços alcançados pela empresa na avaliação de 2023 do PSS da Abrafati, estão o reúso de 100% da água utilizada na fabricação de produtos na unidade de Mauá e a preservação da Reserva Coral Tangará, que representa 10% da área verde do município (“Água e efluentes”). No indicativo de projetos no campo de “Comunidades e Sociedade”, Elaine Poço lembra que a AkzoNobel tem, há 14 anos, o Movimento Tudo de Cor, que já revitalizou, por meio da pintura, mais de 2 mil projetos em todo o Brasil.

“Este ano inauguramos nossa primeira estação solar no Brasil, na unidade localizada em Recife, o que também impulsiona nosso avanço no subtema ‘energia’. Já no indicativo relacionado à saúde e segurança do consumidor, contamos com um premiado programa de controle de substâncias que se ampara na legislação europeia no caso de restrição de substâncias. E quando o assunto é ‘Qualidade do ar e emissões’, a meta é reduzir 50% das emissões reconhecidas pelo SBTi (Science Based Targets Initiative) até 2030. Seguiremos diligentes nesse caminho, com foco na melhoria contínua dos nossos índices”, completa a executiva.

Sobre a metodologia do PSS

Desenvolvido especificamente para a realidade do setor no Brasil, em parceria com o Instituto Akatu, o programa utiliza critérios e indicadores alinhados com as mais importantes referências internacionais. São 44 indicadores, distribuídos em 17 subtemas divididos entre os temas de Governança e Liderança Corporativa, Capital Humano, Capital Social e Meio Ambiente, todos relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente os 12 mais relevantes para a indústria de tintas no Brasil. A avaliação das empresas participantes é feita anualmente, por meio de um questionário de autoavaliação. Elas são classificadas em quatro níveis: Iniciante, Intermediário, Avançado e Referência. Cada empresa pode ver como está individualmente e na comparação com a média e o benchmark do setor, o que estimula a melhoria continuada. Ao mesmo tempo, possibilita à associação ter uma visão geral do mercado e de como pode ajudar as empresas a avançarem nessas pautas.

Sobre a AkzoNobel

Fornecemos tintas e revestimentos sustentáveis e inovadores nos quais nossos clientes, comunidades – incluindo o meio ambiente – demandam cada vez mais. Nosso portfólio de marcas de classe mundial – como Coral, International, Sikkens e Interpon – tem a confiança de clientes em todo o mundo. Atuamos em mais de 150 países e buscamos nos tornar líderes globais da indústria. É o que você esperaria de uma empresa de tintas pioneira que está comprometida com metas baseadas na ciência e tomando medidas genuínas para enfrentar os desafios globalmente relevantes e proteger as futuras gerações.

