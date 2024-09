AkzoNobel participa do São Paulo Boat Show 2024

A AkzoNobel, multinacional holandesa de tintas e revestimentos, por meio de suas marcas International e Awlgrip, participará do Boat Show São Paulo. O evento acontece de 19 a 24 de setembro, na São Paulo Expo. Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os produtos da linha Awlgrip, marca que possui reputação de confiança e reconhecimento no mundo dos revestimentos decorativos para iates.

Fornecedora líder mundial de revestimentos para iates, Awlgrip está disponível no Brasil desde o início deste semestre. “A Awlgrip opera em um alto nível de sustentabilidade e inovação. A segurança e o impacto ambiental são considerações fundamentais em cada etapa do desenvolvimento de cada produto da linha”, conta o executivo Giuliano Tramontini, diretor comercial Latam para o segmento de Marine, Protective & Yacht da AkzoNobel. “A Awlgrip vai além da conformidade regulatória em termos de redução de resíduos, remoção de emissões de VOC e trabalho para processos mais sustentáveis. Os proprietários dos barcos podem obter uma proteção duradoura e um acabamento atraente tanto acima como abaixo da linha d’água utilizando a combinação com os antiincrustantes da marca International”, afirma.

Fazem parte do portfólio da linha Awlgrip no País:

Quick Build Sealer, primer de poliuretano de secagem rápida e versátil de dois componentes ideal para esquemas rápidos, mantendo um acabamento de alta qualidade. Pode ser aplicado em alumínio, gelcoat e fibra de vidro. No Brasil, temos disponível nas cores branco e preto, com possibilidade de se chegar ao cinza também.

Hullgard Extra Primer, primer epóxi de dois componentes que possui propriedades anticorrosivas excepcionais, oferecendo uma base perfeita para posterior nivelamento com a massa Awlfair. Excelente para períodos prolongados de repintura.

545 Epoxy Primer, primer epóxi, bi componente, multiuso resistente à corrosão, usado para selar subcamadas e primers de superfície antes de aplicar acabamentos. Adequado tanto acima quanto abaixo da linha d’água, pode ser aplicado por pulverização, pincel ou rolo.

Awlcraft SE, sistema basecoat revolucionário da Awlgrip formado de bases sólidas, metálicas e perolizadas, com rápida secagem e excelente cobertura.

Awlcraft 3000 Clearcoat, verniz premium poliuretano de alto brilho.

SERVIÇO

Data: de 19 a 24 de setembro

Local: São Paulo Expo (estande S42)

Mais informações: https://saopauloboatshow.com.br