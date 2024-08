AkzoNobel lança Coral Master: a tinta do pintor profissional

A marca mais famosa de tintas decorativas da AkzoNobel anuncia o lançamento de Coral Master: A Tinta do Pintor Profissional. Trata-se de um acrílico premium de alta consistência especialmente formulado para atender às exigências do pintor profissional.

“A Coral reconhece e valoriza a importância do pintor no mercado. São eles que realizam mais de 60% das aplicações de tinta e fazem a recomendação de marcas e produtos que confiam a seus clientes, a fim de entregarem um serviço de qualidade. Com isso, acreditamos que lançar uma tinta que auxilia o profissional no seu trabalho, vai também ajudá-lo a entregar um excelente resultado ao seu cliente, além de fortalecer a nossa relação de marca com esse público”, explica Renato Panzuto, gerente de Produtos de Tintas Decorativas da AkzoNobel para a América Latina.

Não é de hoje que a Coral investe neste relacionamento com os profissionais de pintura. São diversos programas e ações disponibilizadas para esse público, como o Coral Fortalece o Pintor, O Pintor está ON, Coral Páginas Coloridas, Coral Clube da Cor e Academia Coral, além treinamentos, capacitações e serviços técnicos em todo o Brasil.

“Realizamos pesquisas com pintores onde pudemos comprovar que eles seguem apreciando tintas com alta consistência, pois conseguem diluir o produto e ter maior rendimento, cobertura, e mais flexibilidade na aplicação. Além disso, benefícios como baixo odor e respingo, e acabamento uniforme são pontos valorizados pelos profissionais”, conta Renato Panzuto. “A partir dos pontos levantados na pesquisa, o time de Pesquisa & Desenvolvimento desenvolveu o Coral Master que também leva em conta os anseios do consumidor final, como alta cobertura, durabilidade e ótima lavabilidade. Tudo isso com um preço bastante competitivo”, afirma.

Branco mais branco – O novo produto é mais branco que os similares disponíveis no mercado atualmente, de acordo com avaliação feita por pintores que testaram o produto. Também proporciona maior diluição (40%) e rendimento (140m2/18L). Coral Master se destaca pela cobertura e acabamento uniforme, além de ser fosco-aveludado, facilitando a aplicação.

O produto foi desenvolvimento totalmente no Brasil, pela equipe de Pesquisa e Desenvolvimento localizada nas fábricas de Mauá (SP) e Recife (PE), que trabalhou com matérias-primas de alta qualidade, na busca em equilibrar todas as propriedades almejadas. Considerando as demais tintas brancas premium para interiores disponíveis, esse lançamento também ganha em sustentabilidade, tendo 34% menor de pegada de carbono.

Na tonalidade branca, Coral Master conta com embalagens de 0,9L, 3,6L, 18L e 20L (esta última somente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste). O produto também possui outras quatro cores prontas, que estão entre as mais vendidas do nosso portfólio: Branco Gelo, Tubarão Branco, Palha e Areia. Essas tonalidades apresentam embalagens de 3,6L e 18L. No sistema tintométrico Acotone, o produto está disponível nas 2.079 cores do leque da Coral.

Mercado de oportunidades – O produto está inserido no segmento premium de entrada, que hoje representa cerca de 40% do mercado premium de tintas de acabamento fosco no Brasil segundo nossas estimativas. “É um segmento que tem se desenvolvido nos últimos anos e que vemos ainda grande oportunidade de crescimento”, conta o executivo da AkzoNobel. E completa: “a diluição que temos para esse produto é a maior entre os principais competidores do segmento premium de entrada, algo muito apreciado pelos pintores, pois traz maior rendimento, maior cobertura e maior flexibilidade de aplicação. A Coral é referência no mercado quando o assunto é tinta concentrada, visto que a Rende Muito é a pioneira neste mercado e líder no segmento standard. Tendo isso em vista, utilizamos a nossa fortaleza e expertise para o desenvolvimento desse novo produto”, conclui Panzuto.

Da fábrica para a loja – “Para introduzir Coral Master ao mercado, teremos um plano de ativação 360° que envolve, dentre outras ações, enxoval completo de materiais para os pontos de venda e parceria com pintores-influenciadores do segmento que testam e atestam nossos produtos”, conta Tamara Góes, gerente de Marketing de Tintas Decorativas da AkzoNobel para o Brasil.