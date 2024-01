AkzoNobel é reconhecida como empresa Top Employer 2024 no Brasil

A multinacional holandesa do segmento de tintas e revestimentos, AkzoNobel, conhecida pelas marcas Coral, Sparlack, International e Sikkens, se qualificou entre as 71 companhias brasileiras reconhecidas entre 2.200 empresas de 122 países.

Além do Brasil, a empresa também obteve esse reconhecimento em outros sete países: China, França, Alemanha, Holanda, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos, que repetem as certificações do ano anterior. Como cinco países se encontram na Europa, a companhia também ganhou o selo de “Melhor Empregador Europeu”.

No Brasil, a AkzoNobel está certificada em cinco categorias: Estratégia de Negócios, Ambiente de trabalho, Performance, Aprendizagem, Propósito & Valores. “Estar entre as melhores empresas do Brasil pelo oitavo ano consecutivo é muito significativo para nós, uma vez que nossas pessoas estão no centro de nosso negócio. Por isso, ser reconhecida como uma das empresas com as melhores práticas em gestão de pessoas, com os mais altos padrões internacionais de conformidade e governança nos motiva a seguirmos fortalecendo nossa relação com nossos colaboradores e como marca empregadora”, afirma Francisco Farias, diretor de Recursos Humanos da AkzoNobel.

Um dos principais destaques da AkzoNobel é o seu programa de estágio que oferece a estudantes universitários a oportunidade de vivenciar os desafios reais de uma empresa no início de suas vidas profissionais e desenvolver um projeto na sua área de atuação – um dos seus grandes diferenciais, além de contribuir para a construção de um ambiente mais diverso. “Todo o ciclo foi pensado para o desenvolvimento amplo e completo do estudante. São treinadas variadas competências, como visão estratégica, relacionamento interpessoal, habilidades de comunicação, gerenciamento de tempo, capacidade de adaptação, criatividade e gestão de projetos – incluindo a oportunidade de elaboração, com o apoio de especialistas da área e do gestor imediato, de um projeto estratégico para a companhia que será apresentado diretamente às lideranças”, afirma Farias. “Passando por várias áreas e experiências no dia a dia da companhia e com um olhar novo em relação aos nossos processos e atividades, acreditamos que o estagiário tem muito a contribuir para o crescimento da empresa. Por isso, suas sugestões são ouvidas e temos vários cases de sucesso de soluções implementadas ao longo dos anos”, conta o executivo.

Como funciona – O programa de certificação do Top Employers Institute se baseia na participação e nos resultados da Pesquisa de Melhores Práticas de RH. Desenvolvida a partir de uma metodologia global, a pesquisa cobre seis dimensões de RH divididas em 20 sub-tópicos, como Estratégia de Pessoas, Ambiente de Trabalho, Aquisição de Talentos, Aprendizagem e Bem-estar. Uma vez certificada, a organização recebe relatórios de feedback sobre sua pontuação no processo, permitindo que empresa aprimore e desenvolva seu ambiente de trabalho.

Ser certificado como Top Employer é uma prova da dedicação e comprometimento das organizações em implementar excelentes políticas de RH e práticas de gestão de pessoas com o intuito de melhorar o mundo do trabalho. De acordo com o CEO do Top Employers Institute, David Plink, “tempos excepcionais trazem à tona o melhor das pessoas e das organizações”. E completa: “Testemunhamos isso em nosso Programa de Certificação Top Employers deste ano: desempenho excepcional dos Top Employers certificados de 2024. Esses empregadores sempre mostraram que se preocupam com o desenvolvimento e o bem-estar de seu pessoal. Ao fazê-lo, enriquecem coletivamente o mundo do trabalho. Estamos orgulhosos de anunciar e celebrar o grupo deste ano dos principais empregadores que priorizam as pessoas: os Top Employers 2024”.

Sobre o Top Employers Institute

O Top Employers Institute é a principal certificadora global especializada no reconhecimento da excelência de políticas e práticas em gestão de pessoas. Ajudamos a acelerar iniciativas e processos dentro das empresas, com o objetivo de melhorar o mundo do trabalho. Através do Programa de Certificação, as empresas participantes podem ser validadas, certificadas e reconhecidas como empregadores de referência em seus mercados. Em 2024, o Top Employers Institute certificou 2.200 organizações em 122 países, impactando positivamente a vida de mais de 9 milhões de trabalhadores em todo o mundo.

Sobre a AkzoNobel

Fornecemos tintas e revestimentos sustentáveis e inovadores nos quais nossos clientes, comunidades – incluindo o meio ambiente – demandam cada vez mais. Nosso portfólio de marcas de classe mundial – como Coral, International, Sikkens e Interpon – tem a confiança de clientes em todo o mundo. Atuamos em mais de 150 países e buscamos nos tornar líderes globais da indústria. É o que você esperaria de uma empresa de tintas pioneira que está comprometida com metas baseadas na ciência e tomando medidas genuínas para enfrentar os desafios globalmente relevantes e proteger as futuras gerações.

Para obter mais informações, visite www.akzonobel.com.