AkzoNobel abre inscrições para o seu Programa de Estágio 2025

A AkzoNobel, multinacional holandesa de tintas e revestimentos, conhecida por marcas como Coral, Sparlack, Wanda, Sikkens e International, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio 2025 a partir do dia 24 de março. Com cerca de 60 vagas, as oportunidades estão distribuídas entre a capital paulista (sede administrativa), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), Mauá (SP), São Roque (SP) e Recife (PE). Com mais de 230 anos de história, a empresa busca talentos que desejam desenvolver suas carreiras em um ambiente dinâmico, inovador e sustentável. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 11 de maio de 2025, pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/akzonobel.

Desenvolvendo carreiras – Para aqueles que já passaram pelo Programa de Estágio da AkzoNobel, a experiência foi um divisor de águas. Igor Antônio de Oliveira dos Santos, 26 anos, foi efetivado antes do término do Programa de Estágio. Formado em Engenharia de Produção e atualmente Analista de Excelência Comercial Jr, ele enfatiza o aprendizado e os desafios em sua jornada. “Na AkzoNobel, você terá oportunidades de se desenvolver mediante desafios que as áreas de interesse podem proporcionar, além de trabalhar em uma empresa que visa aperfeiçoar as pessoas que atuam como estagiárias. Desenvolvi maturidade no trabalho em equipe. Há troca de experiências com outros setores e autonomia para expor ideias nos momentos de decisão, além de contar com plataformas de aprofundamento profissional em diversos campos de conhecimento”.

Diferencial do programa – O Programa de Estágio AkzoNobel tem duração de dois anos e busca atrair e desenvolver jovens talentos, proporcionando experiências práticas e capacitação contínua. Além disso, os participantes terão a oportunidade de interagir com equipes globais. Durante o período do estágio, os selecionados terão acesso a treinamentos técnicos e comportamentais, além da oportunidade de atuar em projetos estratégicos dentro da organização. Um dos principais diferenciais do programa é a criação de um projeto para a área de atuação e/ou para a AkzoNobel como um todo. Esse projeto será apresentado ao final do contrato para os diretores e permitirá à pessoa estagiária desenvolver competências-chave, como capacidade analítica, habilidades de resolução de problemas, gestão de projetos, pensamento estratégico e comunicação eficaz.

Karina Maioli Quintiliano, 27 anos, atualmente Analista Sênior de Marketing de Ativação para o Brasil, conta que começou seu caminho na multinacional holandesa como jovem aprendiz e destaca o impacto positivo do programa em sua carreira. “Desde o início da minha trajetória na empresa, pude ver o reflexo do quanto estar em uma organização de alto nível como a AkzoNobel pode contribuir para acelerar a carreira de um modo muito construtivo e cheio de boas experiências”, afirma. “O processo de realização do projeto de estágio foi extremamente valioso, pois tive a oportunidade prática de adquirir um conhecimento generalista e estratégico sobre a organização, conduzindo um projeto para chamar de “meu” e ainda ter a experiência de apresentá-lo para a diretoria da empresa, o que se estende de uma realização profissional para pessoal, afinal, foi muito gratificante e significativo ver o resultado do meu trabalho”, conta.

Diversidade e inclusão – A AkzoNobel valoriza um local de trabalho diverso e equitativo, onde as pessoas se sintam incluídas, respeitadas e engajadas. “Queremos atrair talentos de todas as demografias e garantir que nossa força de trabalho reflita as sociedades e os mercados nos quais fazemos negócios. Isso significa criar um local de trabalho onde as pessoas se sintam respeitadas, tenham oportunidades iguais e sejam contratadas e promovidas por seu conjunto de habilidades, independentemente de gênero, orientação sexual, nacionalidade, raça ou qualquer outro tipo de característica”, frisa Francisco Farias, Diretor de RH Brasil da AkzoNobel.

A companhia conta com grupos de afinidade que reúnem pessoas que pertencem à grupos sub-representados e aliados. Juntos, trabalham para destacar aspectos que exigem melhorias e, com o apoio da liderança, implementam mudanças positivas. São eles: Afritude (pessoas negras), TrueColors (LGBTQIAPN+), WIN (mulheres) e Equidade e Acessibilidade (PcD). O Programa de Estágio 2025 tem justamente entre suas metas ampliar contratações destes grupos ainda sub-representados.

Requisitos:

Estudantes dos cursos de Administração, Marketing (incluindo Publicidade e Propaganda), Economia, Contabilidade, Finanças, Engenharias (Produção e Química) e Química;

Previsão de formatura entre agosto de 2027 e dezembro de 2027;

Inglês e espanhol são desejáveis, mas não eliminatórios;

Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais no período da manhã (das 7h30 às 14h20; das 8h às 15h ou das 9h às 16h);

Perfil comunicativo, analítico, com vontade de aprender e se desenvolver, interesse em criar projetos e adaptabilidade.

Etapas do processo seletivo:

Inscrição online – até 11 de maio de 2025; Entrevista com a Companhia de Estágios; Game AkzoNobel – avaliação interativa de conhecimentos e habilidades; Painel de Negócios e Entrevista Final com gestores; Processo de Admissão; Início do estágio – 11 de agosto de 2025.

Benefícios – Os estagiários selecionados contarão com um pacote de benefícios que inclui:

Massagem (unidades São Paulo e Mauá).

Bolsa-auxílio de R$ 1.940,00;

Assistência Médica e Odontológica;

Seguro de Vida;

Vale-refeição (R$ 47,00 por dia trabalhado – exclusivo para colaboradores da sede administrativa). Alimentação no local para as fábricas;

Cartão Mobilidade (R$ 500,00 mensais – exclusivo para colaboradores da sede administrativa). Fretado e vale-transporte para colaboradores das fábricas;

Bolsa de estudos para curso de inglês (GoFluent);

Wellhub (benefício de academias);

Vale Alimentação de Natal;

Desconto em Produtos;