Ajuliacosta, Theodoro com A Timeline e Xênia França abrem a programação de setembro no Itaú Cultural

A programação musical de setembro na Sala Itaú Cultural começa apresentando três importantes artistas negros e de gêneros diversos da cena brasileira contemporânea. Na quinta-feira, dia 5, às 20h, recebe o show da paulista Julia Costa, conhecida como Ajuliacosta, destaque do rap nacional. Os ingressos já se esgotaram, mas é possível conseguir um lugar em fila de espera, formada 1 hora antes do início do show.

Na sexta-feira, 6, também às 20h, a agenda continua com o cantor, compositor e instrumentista Theodoro, acompanhado pelo trio A Timeline. Na apresentação, eles tocam o repertório do álbum que gravaram juntos, Theodoro (2023), com músicas que versam sobre o amor pela perspectiva do homem negro, além de composições anteriores do artista.

Por fim, no sábado, 7, e domingo, 8, sempre às 19h, a cantora Xênia França apresenta pela primeira vez em São Paulo o show intimista Tudo Sobre o Amor, inspirado na trilogia de livros da ativista e professora norte-americana Bell Hook (1952-2021).

Vale observar que neste sábado, em decorrência das manifestações programadas para serem realizadas na avenida Paulista, o IC apenas abrirá para o público a partir das 18h exclusivamente para o show de Xênia França.

Ajuliacosta

A rapper paulista sobe no palco da Sala Itaú Cultural para um show que reúne o repertório de sua discografia. Ela apresenta músicas como Queen Chavosa e Mil e Uma Treta, do seu primeiro álbum solo, Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva (2023), junto de faixas de seu EP Aju (2022), como os hits Homens como você, que ultrapassa cinco milhões de audições no Spotify, e Não foi do nada, com mais de quatro milhões de acessos na mesma plataforma.

Em ascensão no rap brasileiro, a cantora, natural da periferia de Mogi das Cruzes, é conhecida pelas letras em primeira pessoa, cheias de ironia, nas quais fala sobre amor, sobre a vida na periferia e destaca a força da mulher negra brasileira.

Os ingressos para o show já estão esgotados, mas é possível conseguir um lugar em fila de espera, formada 1 hora antes da apresentação.

Theodoro + A Timeline

Theodoro é conhecido por mesclar música popular brasileira, ritmos africanos e elementos contemporâneos, com influência de renomados cantores negros brasileiros, como Djavan e Chico César.

Na Sala Itaú Cultural, o cantor paulista se junta ao trio A Timeline, formado por Kauê Caldas, Lucas Cirillo e Vitor Arantes, para tocar 14 canções – a maior parte pertencentes ao seu terceiro álbum, Theodoro (2023), feito em parceria com o trio. No repertório, músicas como Estrela do Oriente e Entrelace figuram ao lado de Coisa de Pele, do disco solo homônimo do cantor, lançado em 2020, e outras canções de álbuns anteriores.

Com seu principal instrumento musical, o violão, Theodoro aborda a ancestralidade, o amor pela perspectiva do homem negro e outros temas cotidianos. Nascido em Itapetininga, no interior do estado, o cantor entrou no universo musical ainda criança, quando participava do bloco carnavalesco organizado pela família e do coral infantil da igreja da cidade. Além de Theodoro (2023) e Coisa de Pele (2020), lançou os discos Sucinto (2018), Balanço Cruzado (2016) e Poesia e Balanço (2010).

Xênia França

A cantora e compositora baiana Xênia França apresenta, pela primeira vez em São Paulo, o show Tudo Sobre o Amor, na Sala Itaú Cultural. O show, que passou apenas por Brasília e Belo Horizonte, é inspirado na Trilogia do Amor, série de livros da ativista e professora norte-americana Bell Hook (1952-2021). Xênia é acompanhada somente pelo maestro Fabio Leandro, em uma atmosfera intimista de voz e piano.

O repertório traz canções dos dois discos solo da cantora, Xênia (2017) e Em Nome da Estrela (2022), com o qual ganhou o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa, em 2023. A setlist também conta com músicas de outros artistas, resultado de uma recente pesquisa da cantora sobre o samba e o jazz, como obras da sambista Dona Ivone Lara e do compositor norte-americano Duke Ellington.

A obra de Bell Hooks

No livro Tudo sobre o Amor, primeiro volume da Trilogia do Amor, Bell procura elucidar o que é, de fato, o amor, seja nas relações familiares, românticas e de amizade ou na vivência religiosa. Na contramão do pensamento corrente, que tantas vezes entende o amor como sinal de fraqueza e irracionalidade, ela defende que o amor é mais do que um sentimento — é uma ação capaz de transformar o niilismo, a ganância e a obsessão pelo poder que dominam nossa cultura. Segundo ela, é por meio da construção de uma ética amorosa que seremos capazes de edificar uma sociedade verdadeiramente igualitária, fundamentada na justiça e no compromisso com o bem-estar coletivo.



Bell Hooks (1952-2021) foi uma autora, professora, teórica feminista, artista e ativista antirracista norte-americana. Sua obra incide principalmente sobre a interseccionalidade de raça, capitalismo e gênero, e aquilo que Hooks descreve como a capacidade destes de produzir e perpetuar sistemas de opressão e dominação de classe.

SERVIÇO:

Ajuliacosta

Dia 5 de setembro, quinta-feira, às 20h

Sala Itaú Cultural

Capacidade: 224 lugares

Entrada gratuita

Ingressos esgotados. É possível conseguir um ingresso na fila de espera, formada 1 hora antes da apresentação

Classificação indicativa: A16

Theodoro + A Timeline

Dia 6 de setembro, sexta-feira, às 20h

Sala Itaú Cultural

Capacidade: 224 lugares

Entrada gratuita

Ingressos: https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/

Classificação indicativa: livre

Xênia França

Dias 7 e 8 de setembro, sábado e domingo, às 19h

Sala Itaú Cultural

Capacidade: 224 lugares

Entrada gratuita

Ingressos: https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/

Classificação indicativa: livre