Ajuda para recomeçar: como o empreendedor gaúcho pode ter acesso a crédito subsidiado com carência de dois anos

O Governo Federal lançou uma importante medida de apoio aos pequenos negócios do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas recentes enchentes. Por meio do Pronampe, os ministérios do Empreendedorismo e da Fazenda disponibilizaram R$ 30 bilhões em crédito, com um subsídio especial de R$ 1 bilhão para tornar a recuperação financeira mais acessível para MEIs e empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

COMO FUNCIONA – Os pequenos negócios em cidades em situação de calamidade podem contar com subsídio de 40% do valor do empréstimo. Isso significa que, ao contratar um crédito de R$ 100 mil, o empreendedor precisará pagar R$ 60 mil ao banco. Foi reservada a quantia de R$ 1 bilhão para esse subsídio. Inicialmente, essa condição especial está disponível na Caixa e no Banco do Brasil, mas o governo trabalha para que outras instituições financeiras também possam oferecer essa vantagem. “Esse subsídio é uma ajuda para aquele empreendedor que teve grandes prejuízos devido às enchentes. Além de 40% do valor ser quitado pelo governo, ele vai ter uma longa carência para começar a pagar, ganhando fôlego para recomeçar”, explica o ministro Márcio França.

CARÊNCIA – Serão dois anos de carência antes de começar a pagar e possibilidade de parcelar o valor em até 60 prestações.

PASSO A PASSO – O empreendedor deve procurar uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil e levar documentos que comprovem que o pequeno negócio está localizado em um município oficialmente reconhecido em situação de calamidade pública. Ele poderá solicitar até 60% do faturamento do ano anterior, com um limite de até R$ 150 mil. Os juros são de Selic + 6%.

MAIS APOIO – Além do R$ 1 bilhão para subsidiar parte dos empréstimos, os ministérios do Empreendedorismo (MEMP) e da Fazenda viabilizaram crédito extraordinário de R$ 4,5 bi para alimentar fundo de garantia (FGO) que vai permitir que os bancos emprestem R$ 30 bilhões para a recuperação de MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, por meio do Pronampe. O crédito com o subsídio de 40% é oferecido no Banco do Brasil e na Caixa. O empréstimo sem o subsídio também conta com todas as condições especiais, como a carência de 24 meses, e poderá ser contratado em todas as instituições financeiras que operam o Pronampe.