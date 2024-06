ÀIYÉ faz show no Picles em São Paulo

Atração do último Primavera Sound, ÀIYÉ se apresenta em São Paulo no Picles no dia 13/06.em noite com show de Alzira E + Corte e Festa do Cinema Nacional. O evento acontecerá às 20h e os ingressos promocionais custam R$ 15.

ÀIYÉ é como assina a baterista Larissa Conforto, para dar voz ao universo lúdico que tange sua longa trajetória na música e na Umbanda. Nascida no Rio e baseada em São Paulo, Larissa foi atração do Primavera Sound 2023 com a turnê de seu segundo álbum “TRANSES” (Balaclava Records). Com duas nomeações de “Disco do Ano” pela APCA, ÀIYÉ já circulou pela Europa, Estados Unidos e América Latina, ganhando destaque em Festivais e palcos importantes nas cinco regiões do Brasil. Ela se apresentará unindo vocais, samples, pads e pedais de efeito junto de bateria e atabaque.

Corte é uma banda formada por Alzira E (voz e baixo), Marcelo Dworecki (guitarra e baixo), Cuca Ferreira (sax barítono e flauta), Daniel Gralha (trompete e flugel) e Fernando Thomaz (bateria e eletrônicos). Surgiu em 2015, quando Marcelo Dworecki, baixista do Bixiga 70, convidou Alzira E para uma colaboração, com quem ele tocava desde 2013. A parceria foca em composições inéditas com uma sonoridade experimental, pesada, e atmosfera densa, permitindo espaço para improvisação.

Além dos shows, acontecerá Festa do Cinema Nacional com DJ Tatá Aeroplano e DJ Bodão.

O Picles é localizado na Rua Cardeal Arcoverde, 1838, em Pinheiros.