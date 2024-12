Airport Bus Service: descontos de até 35% nas tarifas entre SP e aeroportos

O Airport Bus Service, sob a gestão da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), está promovendo descontos significativos de até 35% em suas tarifas. Este serviço se destaca como uma alternativa eficiente e confortável para os viajantes que buscam se deslocar entre a Região Metropolitana de São Paulo e os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, especialmente durante o período das férias de final de ano.

Gerido pelo Consórcio Internorte de Transportes, o Airport Bus Service disponibiliza três linhas que agora operam com tarifas promocionais, tornando-se mais competitivas frente a outras opções de transporte. As novas tarifas foram estabelecidas após análises técnicas realizadas pela EMTU. Assim, a tarifa original de R$ 62,55 foi reduzida para R$ 42,50 na linha 472, enquanto as linhas 258 e 316 passaram a custar R$ 46,50. A linha 472EX1 apresenta um valor ajustado para R$ 39,90.

Com uma média mensal de 24 mil passageiros atendidos, o Airport Bus Service oferece rotas que conectam o Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, ao Aeroporto de Congonhas, além de terminais rodoviários como Tietê e Barra Funda e áreas turísticas nos arredores da Avenida Paulista/Augusta. Os detalhes sobre itinerários e pontos de parada estão disponíveis no site ou no aplicativo da EMTU.

A frota do Airport Bus Service é composta por ônibus seletivos que asseguram um alto padrão de conforto aos usuários. As unidades são equipadas com ar-condicionado, poltronas estofadas e reclináveis, sistema Wi-Fi gratuito, TVs, carregadores USB em cada assento e amplo espaço para bagagens.

Recentemente, o serviço passou por uma atualização significativa com a incorporação de cinco novos veículos zero quilômetro. A empresa Serveng Transportes, parte do Consórcio Internorte, adicionou três ônibus executivos rodoviários, um micro-ônibus e um ônibus urbano convencional às linhas 472, 257, 258 e 472EX1, que realizam o percurso entre o aeroporto de Guarulhos e as estações Barra Funda, Metrô Tatuapé e Aeroporto de Congonhas.

Todas as novas unidades possuem ar-condicionado e garantem acessibilidade através de plataformas elevatórias para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, os veículos estão equipados com motores Euro 6, que utilizam tecnologia moderna e limpa para reduzir a emissão de poluentes. O micro-ônibus possui capacidade para até 17 passageiros e inclui banheiro e conectividade Wi-Fi e USB. Os ônibus executivos têm capacidade para 46 passageiros e também oferecem instalações semelhantes com banheiros e conforto máximo em seus assentos.

Para mais informações sobre as linhas do Airport Bus Service com tarifas reduzidas e a aquisição de passagens, os interessados podem acessar o site oficial: www.airportbusservice.com.br. Itinerários e horários das viagens estão disponíveis no link ou através do aplicativo EMTU Oficial.