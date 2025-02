Airbnb reporta crescimento trimestral em receita, mas prevê desaceleração

Na última quinta-feira, a plataforma Airbnb anunciou um aumento em sua receita trimestral, impulsionada pela robusta demanda por viagens internacionais. Entretanto, a empresa prevê um crescimento mais moderado para o primeiro trimestre, devido à comparação com bases anuais mais elevadas e à recente valorização do dólar.

A companhia especializada em aluguéis de curto prazo destacou que está colhendo os frutos do crescimento contínuo na América Latina e da firme demanda por viagens nas regiões da Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África.

Para o primeiro trimestre deste ano, o Airbnb projetou uma receita entre US$2,23 bilhões e US$2,27 bilhões, representando um aumento de 4% a 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. É importante notar que no ano passado a receita foi beneficiada pela temporada de Páscoa e pela inclusão de um dia extra devido ao ano bissexto.

A valorização do dólar tem impactado as operações de empresas multinacionais como o Airbnb, encarecendo a conversão dos lucros obtidos no exterior. Em janeiro, o índice do dólar norte-americano atingiu seu nível mais alto em dois anos.

Além disso, espera-se que a tarifa média diária, que representa o custo por noite de hospedagem, registre uma leve queda no primeiro trimestre quando comparada ao mesmo período do ano anterior, influenciada pelas taxas de câmbio.

Desconsiderando os efeitos do calendário e das flutuações cambiais, o Airbnb projeta um aumento na receita entre 10% e 12% em relação ao ano passado.

Em termos de investimento, a empresa anunciou planos para destinar entre US$200 milhões e US$250 milhões na criação e expansão de novos negócios ao longo do ano. No quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro, a receita da companhia alcançou US$2,48 bilhões, marcando um crescimento de 11,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.